L'evento



L'avvento di Internet l'atomizzazione delle notizie

lunedì, 23 aprile 2018, 11:13

di andrea salerno

A partire dai primi anni 2000 l'inarrestabile progresso della Rete e la nascita dei social hanno scosso sin dalle fondamenta il mondo del giornalismo cartaceo, andandolo a modificare completamente. Questo evento ha provocato una frattura generazionale che si sta acuendo sempre più. Ha esordito così Marco Gasperetti, corrispondente del Corriere della Sera, nonché uno dei massimi esperti italiani di giornalismo digitale.

I dati forniti a sostegno della propria tesi dal giornalista, in effetti, non lasciano spazio a dubbi. Difatti, se nel 2000 i lettori dei quotidiani cartacei italiani erano ben 14 milioni, nel 2017 sono scesi a 3 milioni. Inoltre, i giovani fra i 14 ed i 30 anni che leggono quotidiani sono meno del 30%. Numeri che fanno capire la gravissima emorragia che ha subito la carta stampata e il pressoché totale mutamento della modalità di fruizione della notizia.

Proprio quest'ultimo dato merita di essere approfondito. Infatti, si è ampliata la, cosiddetta, lettura volatile, cioè una lettura priva di sequenzialità. Il lettore, spesso, non legge in toto l'articolo ma va a ricercare lo stesso fatto su più siti, fino a che non lo trova espresso nella maniera reputata più chiara o, in ogni caso, più rapida. Per di più, le notizie, uniscono al loro interno più linguaggi come ad esempio video e immagini, che mettono in secondo piano la parte scritta – instant articles –.

La nascita dei social ha portato l'utenza a partecipare sempre più attivamente alle news, attraverso commenti ai post o, addirittura, facendosi cronisti in prima persona di un fatto di cui sono stati testimoni.

Questi cambiamenti hanno aumentato il rischio di incorrere in bufale o, comunque, in notizie parziali e di scarsa qualità. Il relatore ha poi espresso la sua preoccupazione per le conseguenze di questa perdita di obiettività. Ha perciò auspicato che si proceda ad insegnare come si verifica e come si forma una notizia già dalla scuola dell'obbligo, in modo tale da arginare il fenomeno delle fake news.

Gasperetti, da ultimo, ha rivolto una invettiva contro un certo tipo di giornalismo che, a suo dire, ha assunto una piega eccessivamente spettacolarizzante e volta al solo intrattenimento. Ciò causa una scarsa analisi dei fatti, che di conseguenza porta ad uno scarso approfondimento.

Il prossimo appuntamento con le lezioni de La Gazzetta di Lucca è per martedì 24 aprile alle 17:15, sempre a Palazzo Bernardini. Ospite del direttore Aldo Grandi, sarà Paolo Di Mizio, ex giornalista del TG5, che parlerà di cronaca estera.