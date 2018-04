L'evento



Le migliori gelaterie in Germania, grazie alla famiglia Pacini, hanno origini lucchesi

giovedì, 5 aprile 2018, 09:07

di barbara ghiselli

La classifica stilata ad inizio stagione dal quotidiano tedesco “Neue Westfalische” in merito alle migliori gelaterie della regione di Westfalia vede al primo posto l'Eiscafé Pacini di Lubbecke e al secondo l'Eiscafé Roma di Buende: questo è un gran risultato anche per la città di Lucca dato che l'origine dei proprietari di queste attività è proprio lucchese.



Ma qual è il segreto del successo di queste gelaterie entrambe gestite da componenti della famiglia Pacini? Come spiega il titolare della gelateria in via Roma “I gelati di Piero”, Piero Pacini che è socio dell'Eiscafé Pacini a Luebbecke insieme al fratello Fabio:“Il riconoscimento è sicuramente importante dato che il territorio della regione Westfalia è il cuore pulsante della Germania e comprende infatti 21 milioni abitanti. Merito di ciò è frutto dell'insegnamento di nostro padre Celestino che ci ha trasmesso la passione, la dedizione e la serietà per questo mestiere e ci ha insegnato come riuscire a farlo al meglio selezionando e lavorando solo materie prime di qualità”.Sul quotidiano tedesco “Neue Westfalische” la gelateria Eiscafé Pacini di Lubbecke viene definita “un' istituzione” e vengono elencati i gusti di gelato più apprezzati che sono la vaniglia, la stracciatella e il cioccolato. Al secondo posto della classifica del giornale tedesco troviamo invece la gelateria Roma che ha come titolare Roberto Pacini, cugino di Piero e Fabio; questa gelateria ha come caratteristica principale quella di creare ogni mese un gusto diverso. Anche in questo caso l'amore e la cura per il gelato è stato tramandato dal padre di Roberto, Alberto Pacini, zio di Piero e Fabio, che insieme al fratello Celestino decise di aprire la prima gelateria a Buende nel 1962. Il sapore del gelato artigianale della famiglia Pacini ha quindi una storia che supera i cinquant'anni d'età e tutta questa esperienza è a beneficio dei clienti che a Lubbecke, a Buende e a Lucca grazie a Piero, possono gustare quella che, senza esagerazione, può essere definita “l'arte del vero gelato”. Poi la simpatia, la cordialità, la gentilezza oltre alla professionalità della famiglia Pacini sono il valore aggiunto di queste attività ed è questo il segreto del loro successo.