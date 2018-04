L'evento



L’ex assessore regionale Massimo Toschi racconta l’esperienza in Siria

lunedì, 30 aprile 2018, 13:14

Massimo Toschi, ex assessore alla Cooperazione, alla Pace, al Perdono della Regione Toscana, riporta la sua testimonianza del viaggio fatto in Siria.

Sono stato dal 9 al 18 aprile in Siria. Ho visitato le città di Damasco, Homs Hama e Aleppo.

Ho visitato città segnate da un grande dolore. Sette anni di guerra hanno lasciato tracce profondissima. Mancano le medicine, le scuole sono distrutte, le condizioni di vita sono pesantissime.

Si parla di cinquecentomila morti, un milione e mezzo di feriti, migliaia gli amputati. Una catastrofe umanitaria indicibile.

Il sindaco di Capannori Luca Menesini mi mandò il nome di suor Arcangela Orsetti, delle suore di San Giuseppe dell'Apparizione e il numero del suo cellulare.

Mi chiese di portarle i suoi saluti e quelli di tutta la comunità di Capannori.

Io non ero in grado di garantire nulla. Aleppo oggi è una città di oltre due milioni di abitanti, con interi quartieri ridotti in polvere e non è semplice garantire il servizio delle comunicazioni.

Suor Arcangela è partita per la Siria all'inizio degli anni ottanta e da sempre si è impegnata nella vita dell'ospedale, ma il punto alto sono stati gli ultimi sette anni.

Al telefono sento una voce vigorosa di chi non ha tempo da perdere. Fissiamo per il pomeriggio. L'ospedale ha una grande dignità e pulizia. Quando mi vede, mi butta le braccia al collo, lodando il mio coraggio, ma in realtà è questa suora che colpisce per la sua fede e la sua follia evangelica.

Nella tradizione cristiana si parla dei folli di Dio. E i folli di Dio sono coloro che nelle sofferenze della storia si lasciano guidare dal folle amore di Dio, che li guida nelle tragedie del mondo.

Ci sorprende suor Arcangela nel suo racconto della guerra, senza retorica, senza enfasi, sempre misurato sui bisogni concreti e reali dei malati.

Per questo anche nei giorni amari delle bombe, suor Arcangela non si è mai sottratta alle cure dei bambini e della persone malate.

Non ha buttato via nulla neanche i bossoli dei proiettili, che sono stati raccolti e con essi si sono fatti rosari per una preghiera continua ogni giorno nel tempo della guerra, perché le spade siano trasformate in falci e le lance in vomeri.

La comunità di Capannori può essere orgogliosa di questa sua figlia che è figlia della pace.

Per il suo ospedale chiede infermieri, ma non si lamenta, perché sa che la storia la fa il Signore e che la Provvidenza la conduce ben di più dei potenti della terra.

Alla fine mi porta a salutare la sua Superiora, gravemente ammalata. Tanta tenerezza e dolcezza in questa piccola comunità, che ha il suo centro nella cappella dove si raduna la preghiera di tutti.

Invitiamo suor Arcangela e avremo l’occasione di diventare migliori.