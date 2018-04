L'evento



Lezioni di giornalismo: Marco Gasperetti racconta la crisi dei media tradizionali e l’ascesa del virtuale

martedì, 24 aprile 2018, 10:35

Entrando nella sala dell’associazione industriali di Palazzo Bernardini, per un attimo poteva sembrare di trovarsi in un’aula universitaria: studenti intenti a prendere appunti ed un professore in piedi, dietro la cattedra, ad illustrare la rivoluzione digitale dell’informazione servendosi di una presentazione accuratamente preparata allo scopo. Certamente questo non stupisce dato che a parlare era il livornese Marco Gasperetti, docente di giornalismo online e didattica multimediale all’Università di Pisa, giornalista, scrittore, e inviato speciale del Corriere della Sera dal 2001.

Una simpatia tutta livornese classe 1956 che, con un eloquio degno di un professore di filosofia, ma un approccio affabile, ha passato in rassegna le principali trasformazioni che hanno riguardato l’informazione negli ultimi decenni, avendole vissute lui stesso in prima persona, quale specialista della comunicazione.

“Stiamo assistendo ad un’inarrestabile ascesa del virtuale” ha esordito, sono infatti tra 3,4 e 4 miliardi gli utenti internet in tutto il mondo su una popolazione di circa 7 miliardi e 300 mila persone. Questa ascesa comporta inevitabilmente, dall’altro lato, una crisi dei mezzi di comunicazione tradizionale, che perdono la loro essenza di “realistica preghiera mattutina” con un crollo della vendita di quotidiani, di riviste settimanali e mensili. Queste trasformazioni hanno generato un uomo post-tipografico che si rapporta con l’informazione mediante una lettura volatile e personalizzata della notizia, un nuovo modo di leggere gli articoli online non più sequenziale, ma ipertestuale.

Oggi si parla di glocal (globale e locale) dal momento che l’uso intensivo delle news online ha rivoluzionato il rapporto tra centro e periferie determinando un nuovo modello in cui, sottolinea il livornese, “il giornalista non è più il sacerdote della comunicazione. Con i new media, infatti, tutti possono avere accesso alle informazioni, ma è necessario che tutti abbiano anche l’alfabetizzazione giusta per farlo”. Un cruccio, quello dell’alfabetizzazione alla notizia imposto dai new media, che tormenta da tempo l’ospite, portandolo a riconoscere la pressante necessità di introdurre l’insegnamento delle tecniche giornalistiche già a partire dalle scuole elementari.

Nonostante sia complesso dire cosa sarà del giornalismo negli anni avvenire, una frase sembra far rabbrividire Gasperetti: “Democracy dies in darkness”. Ma, fatto ancora più preoccupante, è la possibile morte della democrazia per mano di un giornalismo emozionale, sempre più diffuso soprattutto a livello televisivo, che si limita a restare in superficie senza approfondire l’informazione. Ne deriva un circo mediatico in cui la notizia diventa spettacolo, gioco e puro intrattenimento. “La soluzione”, conclude, “è dirigersi verso una rottura epistemologica e un nuovo modo di fare giornalismo…più democratico speriamo!”