Lo Skianto con I pirati dei caraibi vince Lucca Effetto Cinema

sabato, 21 aprile 2018, 12:00

Francesca Maccari e lo staff del ristorante Lo Skianto di via Vittorio Veneto hanno vinto quest'anno il premio per i migliori costumi realizzati durante la manifestazione Lucca Effetto Cinema. Ecco il racconto della protagonista dell'animazione che ha conquistato il giudizio finale:

"Ho sempre creduto molto personalmente a questo progetto che a mio avviso riesce (se fatto con impegno e dedizione) a trasportare la gente in un'atmosfera surreale e straordinaria, diversa dal solito.. un'evasione dalla realtà con un po' di immagimazione. Ogni anno appena viene stabilito il film, la prima cosa che faccio è guardarmelo e riguardarmelo buttando giù su fogli A4 scritte scarabocchi memo che mi colpiscono (devo essere in vena altrimenti è come cavare sangue da una rapa). Successivamente comunico a mia madre e a mio fratello cosa ho in mente e cosa mi serve (mio fratello quest'anno quando ho detto che volevo ricreare un'isola perciò servivano una barca una spiaggia e una palma mi ha guardato un po' storto e incredulo ma poi ce l'abbiamo fatta). A prescindere da quale sia il premio (quest'anno ad esempio COSTUMI, mentre lo scorso anno PERFORMANCE E ALLESTIMENTO) io ci tengo talmente tanto che facciamo comunque tutto. La nostra parola d'ordine, specialmente per una attività come la nostra a conduzione familiare e che quindi non può permettersi come a Hollywood di investire troppo, è il fai da te... costumi (molto articolati e curati in ogni dettaglio dalla scarpa all'accessorio per capelli e adatti comunqie ad affrontare una serata di lavoro attivo che ci permetta di servire passare tra i tavoli e muoverci in libertà) e allestimenti tutti fatti a mano con materie prime a basso costo o riciclate da altre iniziative (a noi servono perciò mesi e lunghe giornate per arrivare pronti). Quest'anno l'attaccamento all'iniziativa, l'entusiasmo e il lavoro di squadra ci hanno premiato grazie anche ai preziosi consigli di Andrea Fratello e Mauro Ridolfi (che tra l'altro hanno curato interamente la performance con la collaborazione della scuola di ballo Rumba que salsa, Andrea Franchini e Antonio Amoruso due cosplayer e amici). Ogni applauso (e le quasi 1900 visualizzazioni su Facebook della performance) è stato il miglior premio e soprattutto il più vero dei premi. Il prossimo anno noi saremo sempre qui pronti... per cercare di stupire e stupirci di come fa una pizzeria a sembrare un set cinematografico".