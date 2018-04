Luca Calamai alle lezioni di giornalismo della Gazzetta

Altri articoli in L'evento

lunedì, 30 aprile 2018, 16:09

Vincenzo Lunardi, celebre aeronauta lucchese, visse fra Sette e Ottocento negli anni della Rivoluzione Francese, e toccò vette straordinarie di popolarità prima in Inghilterra, poi in Spagna e Portogallo, esplorando in pallone aerostatico a idrogeno «l'inviolato impero dei fulmini», come alcuni all'epoca definivano il regno sconosciuto dell'atmosfera

lunedì, 30 aprile 2018, 15:44

Venerdì 4 maggio alle 17,30 agli "Incontri con le eccellenze" insieme al giurista e costituzionalista, nonché politico, Giuliano Amato, si parlerà della Costituzione Italiana, che compie 70 anni

lunedì, 30 aprile 2018, 15:01

Martedì pomeriggio, ospite della quinta lezione di giornalismo de La Gazzetta di Lucca, l'ex candidato sindaco per il centrodestra, Remo Santini, ha confessato ai presenti che, subito dopo la sconfitta elettorale, il suo mestiere lo ha salvato dallo sconforto, restituendogli istantaneamente la forza di andare avanti

lunedì, 30 aprile 2018, 13:14

Massimo Toschi, ex assessore alla Cooperazione, alla Pace, al Perdono della Regione Toscana, riporta la sua testimonianza del viaggio fatto in Siria

venerdì, 27 aprile 2018, 15:17

Raccontare il Parco fluviale, il Serchio, le persone che vi transitano e la vita che vi scorre tutt'intorno: è questo l'obiettivo del contest fotografico "Vivi il Serchio", ideato nell'ambito del primo Festival del fiume che si terrà dal 28 maggio al 3 giugno

venerdì, 27 aprile 2018, 14:46

Una lezione a 360 gradi, ricca di spunti di riflessione e di verità scomode, dette con coraggio ed onestà intellettuale - oggi raramente rintracciabili - da un decano del giornalismo italiano, Paolo Di Mizio