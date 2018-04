Lucca protagonista a "Sereno Variabile"

Altri articoli in L'evento

giovedì, 12 aprile 2018, 20:16

Si conclude domenica 15 aprile (ore 17, saletta Catalani del San Luca Hotel) “Come eravamo”, la rassegna cinematografica cult 2017 – 2018, realizzata dal Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani”

giovedì, 12 aprile 2018, 15:24

A causa di un improvviso contrattempo, la lezione di giornalismo della Gazzetta che avrebbe dovuto tenere domani venerdì alle 17 a Palazzo Bernardini con ospite il giornalista del Tirreno Luca Tronchetti, è stata rinviata

giovedì, 12 aprile 2018, 14:54

Famiglie e bambini, appassionati di giochi di tutte le età, non possono perdere una giornata irripetibile: sabato 14 aprile, infatti, scatterà il LudoLega Day, l'annuale full immersion nei giochi da tavolo, di carte e di ruolo che la LudoLega Lucchese organizza al Foro Giovani (all'ex Foro Boario).

mercoledì, 11 aprile 2018, 18:02

Partono l’11 aprile in Fabio Perini i corsi destinati alla squadra d’emergenza per insegnare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore. Le lezioni sono realizzate dai volontari della Mirco Ungaretti Onlus, fondata dal fratello Stefano che lavora in Azienda come Referente della Manutenzione Sito di Lucca

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:47

Manca veramente poco alla cena al buio “Assaggi di diversità” organizzata dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca: l'appuntamento infatti è per sabato 14 aprile a “La trattoria del pesce” in via San Paolino 22

martedì, 10 aprile 2018, 17:30

D’ora in avanti, prendere un caffè al bar non sarà più lo stesso, soprattutto al momento di addolcire la propria bevanda. Sono 45 i bar ad aver aderito a questa “dolce” promozione, un modo simpatico ed innovativo per ricordare, al momento dello strappo, che è possibile devolvere il 5*1000 alla...