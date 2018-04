L'evento



Mancini e la sintesi politica

sabato, 21 aprile 2018, 12:20

“La sintesi è fondamentale quando si scrive di cronaca politica” ha affermato Marcello Mancini durante la sua lezione al corso di Giornalismo organizzato da La Gazzetta di Lucca.

Mancini, che fino al 2015 ha ricoperto il ruolo di direttore del quotidiano La Nazione, oggi collaboratore del quotidiano La Verità, da sempre si è occupato di cronaca politica, e durante l’incontro che si è tenuto martedì 14 aprile, nella sede dell’Ass. Industriali di Lucca, ha raccontato come il giornale politico sia nato solo alla fine degli anni ottanta, in particolare dopo il crollo del muro di Berlino, quando il tema ha iniziato a “toccare la gente” ed a diventare un interesse comune.

I giornalisti hanno dovuto pertanto cambiare il modo di scrivere di politica, iniziando a raccontare cosa emergeva dalle riunioni politiche, e la narrazione è diventata sempre più avvincente e coinvolgente per il lettore.

Oggi la selezione delle notizie a tema politico da inserire sul quotidiano viene fatta dalla redazione valutando l’impatto e la ricaduta che la notizia ha sulla vita delle persone, del cittadino in genere. Non è un caso che l’economia reale, ed in particolare temi quali l’occupazione, l’andamento del credito e del risparmio, la nascita o la cessazione di attività imprenditoriali, siano tutti temi di cui il lettore si interessa e cerca nuovi approfondimenti, perché lo coinvolgono in prima persona nella vita di tutti i giorni, ma anche per avere una visione sul domani.

Una buona pagina politica, secondo Marcello Mancini, prevede un articolo dedicato a una notizia, che rispecchia il quadro della giornata politica appena trascorsa, che costituisce anche il titolo principale della pagina stessa. A fianco troveremo un’intervista ad un personaggio politico con domande attinenti alla notizia principale, e un commento di un giornalista, che partendo dai fatti descritti nell’articolo principale, cerca di leggerli, interpretarli e dare una lettura dell’evoluzione della stessa notizia.

Francesca Sargenti