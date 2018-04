L'evento



Marcello Mancini a Lucca per le lezioni di giornalismo della Gazzetta: storia e attualità del giornalismo politico

sabato, 21 aprile 2018, 12:17

di giulia del chiaro

Una lezione di giornalismo politico, fatta di continui balzi storici tra passato e presente di questo ramo dell’informazione, quella dello scorso martedì (17 aprile) a Palazzo Bernardini. Ad intervenire, in occasione del secondo incontro, Marcello Mancini, fiorentino, direttore del quotidiano La Nazione di Firenze fino al 2015 che, grazie alla sua pluriennale esperienza, cominciata dalla gavetta nei campetti da calcio delle più remote provincie fiorentine, ha potuto passare in rassegna le principali trasformazioni di questo ramo della comunicazione e del modus operandi dei sui addetti ai lavori.

Intervento particolarmente illuminante per i partecipanti che intendono avvicinarsi a questo mondo pieno di attrattive, ma del quale non devono essere sottovalutate le difficoltà. Una partenza a tratti pessimista quella di Mancini, ma sicuramente carica di verità in un’epoca in cui tutto sembra cambiare più velocemente di quanto non accadesse trent’anni fa. “Non si può pretendere che i giovani si affezionino alla carta”, ha sottolineato l’ospite rivolgendosi agli aspiranti giornalisti e ha proseguito “oggi c’è bisogno di fare i conti con il web come necessità per la sopravvivenza stessa dell’informazione”, continuando sulla scia di quanto era già stato detto, durante la prima lezione, da Stefano Cecchi.

Al pressante interrogativo riguardo quale fosse un buon giornalismo politico, il fiorentino ha trovato risposta: “il buon giornalismo politico è quello che parte dai fatti, li sa leggere e ne sa capire l’evoluzione”. Si tratta, infatti, di un ramo del giornalismo molto giovane che ha cominciato a sostituire l’antenato pastone, un magro spazio di poche colonne, colmo unicamente di citazioni di politici, solo a partire dagli anni ’80. Saranno poi il crollo del muro di Berlino e tangentopoli nel ’92, generando un diffuso interesse alla politica e la necessità giornalistica di capire e spiegare cosa ci fosse dietro ai discorsi dei politici, a costruire fondamenta solide per l’emergere di questo settore dell’informazione.

L’intervento si è poi necessariamente concentrato sul presente, pur con continui raffronti con il passato, con una descrizione, carica di quotidianità, della giornata tipica del giornalista politico che comincia con la lettura dei giornali, prosegue con i “giri di telefonate” per raccogliere informazioni e con una riunione organizzativa di tutto lo staff della redazione. Si passa poi a disegnare le pagine del giornale in cui ogni cronista inserirà il proprio pezzo con la possibilità che, fino alla fine, il giornale possa essere cambiato.

Una lezione, come la precedente, particolarmente sentita dal pubblico presente che si è conclusa con una serie di interrogativi, di ampia portata, rivolti all’ospite come quelli riguardanti i rischi del mestiere, la pressione dell’editore sul giornalista ed il rapporto tra quotidiano e pubblicità.

L’ ingresso è aperto a tutti. Per informazioni si può scrivere a redazione@lagazzettadilucca.it o telefonare al 342/1463979.