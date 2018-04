L'evento



Marco Gasperetti alle lezioni di giornalismo della Gazzetta

giovedì, 19 aprile 2018, 11:15

Ci siamo conosciuti anzi, parlati telefonicamente, per la prima volta, con Marco Gasperetti, all'alba degli anni Novanta, quando lui era poco più che trentenne ancor più che poco meno che quarantenne, giornalista alla redazione centrale de Il Tirreno di Livorno. Anche lui, prima del sottoscritto, come chi scrive, corrispondente de Il Corriere della Sera dalla costa quando i corrispondenti costituivano, per il quotidiano che fu di Luigi Albertini, una rete così preziosa e minuta tale da rappresentare l'ossatura del giornale. Altri tempi, tempi nei quali il Corrierone tirava oltre un milione di copie e volava felice verso orizzonti di gloria senza immaginare che, di lì a venti anni, Internet e il Web avrebbe ridotto la tiratura a 380 mila copie distruggendo un primato e, soprattutto, un modo di fare giornale che, ormai, non esiste più.

Lui, però, all'anagrafe Marco Gasperetti da Livorno, classe 1956, sposato e padre di tre figli, è rimasto lì anzi, ha lasciato il quotidiano di viale Alfieri e è entrato a tutti gli effetti e in pianta stabile nell'organico del giornale che, una volta, aveva la sede in via Solferino a Milano.

Sarà proprio questo mago delle tecnologie e dell'on line, docente universitario a Pisa e inviato speciale del Corriere della Sera, l'ospite delle lezioni di giornalismo della Gazzetta di Lucca di venerdì pomeriggio 20 aprile alle 17 a Palazzo Bernardini sede dell'associazione industriali.