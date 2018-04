L'evento



Marco Gasperetti, il prof livornese e la rivoluzione digitale dell’informazione

martedì, 24 aprile 2018, 14:28

di annalisa ercolini

Il professore Gasperetti arriva al corso di giornalismo armato di slide. Preciso in ogni dettaglio racconta con dovizia di particolari l’inarrestabile ascesa del virtuale, chiaro nel linguaggio anche se, da buon livornese, ogni tanto gli scappa un “de”.

Laureato in filosofia, ha collaborato come giornalista prima al Tirreno e poi al Corriere della Sera dove tutt’oggi alterna questa mansione a quella di professore insegnando Comunicazione Multimediale.

La sua lezione è iniziata snocciolando numeri e percentuali riguardanti gli utenti Internet, sull’argomento è preparato, calcolando che ci ha scritto pure un libro: Giornalismo 3D, prosegue spiegando come i fruitori dell’on line sono qualcosa come dai 3,4 ai 4 miliardi, osservando che in Italia sono 28 milioni i navigatori attivi sui social. Roba da farci perdere la testa!

Il prof. ha ripreso illustrando come dal 2007 al 2016, in Italia, le copie diffuse dei quotidiani sarebbero scese in modo vertiginoso, tanto per avere un’idea: i lettori dei settimanali erano 23 milioni nel 2006, nel 2017 sono7 milioni. Nell’assoluta crisi vi è un dato allarmante, la fascia di età compresa fra i 14 e i 29 anni, non legge quotidiani né cartacei né on line.

Gasperetti evidenzia come oltre alla crisi economica vi sia un nuovo codice di linguaggio, un modo differente di leggere la notizia, la chiama lettura volatile. Si personalizza la lettura senza sequenzialità a beneficio di una sporadica e in successione disordinata.

Breve cenno alla tv e alla radio, le quali non godono di ottima salute. Un ulteriore dato sconvolgente: la radio di intrattenimento e musica ha preso il posto della radio di informazione.

La lezione di Gasperetti prosegue con il potere delle news on line. Queste hanno un ruolo fondamentale, infatti negli Stati Uniti il 50% dei lettori cerca notizie su Internet, ci rendiamo conto come questo uso intensivo e in crescita ha rivoluzionato il rapporto dello stesso giornalista nei confronti della news on line.

Secondo il prof manca un elemento fondamentale, l’educazione alla comunicazione laddove possibile dovrebbe avvenire già alla scuola primaria. Il giornalista deve seguire 3 punti chiave: cercare la news, verificarla e pubblicarla.

Riassumendo: la scrittura del pezzo dovrebbe essere leggera, semplice per intenderci alla Italo Calvino. La difficoltà è racchiusa nella parola semplice. La veridicità della news dovrebbe essere cercata da entrambe le parti perché il lettore deve entrare nella notizia e poi la pubblicazione. Nella speranza che il direttore del giornale non la censuri!