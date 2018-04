L'evento



Paolo Di Mizio alle lezioni della Gazzetta: il giornalismo estero tra fake news e pillole di quotidianità della storia

venerdì, 27 aprile 2018, 14:41

di giulia del chiaro

“Il giornalismo estero è la più grande fake news della storia”. Paolo Di Mizio ha aperto così, lo scorso martedì (24 aprile), rompendo ogni aspettativa, la sua lezione dedicata agli esteri. Reduce da una lunga carriera giornalistica percorsa da una collaborazione ventennale con il TG5 per il quale, oltre a divenire volto storico, ha a lungo ricoperto il ruolo di inviato estero. Si è raccontato, alle lezioni della Gazzetta di Lucca, come “guerriero involontario” alla scoperta delle storie che si nascondono dietro le visioni che quotidianamente i giornali raccontano.

A presentare l’ospite e dare inizio all’incontro, con toni frizzanti ed amicali, Barbara Pavarotti, giornalista professionista dal 1992 che non ha mancato poi, durante la lezione, carica della curiosità e dell’entusiasmo che contraddistingue gli addetti ai lavori nel campo dell’informazione, di rivolgere interrogativi di ampia portata al collega.

Una lezione di storia e di storia della verità. Le fonti da cui il giornalismo estero attinge spesso coincidono con le più alte sfere del potere che detengono un forte interesse a veicolare una versione dei fatti che risulti a loro comoda. È proprio questo che si scontra con il compito, del giornalista che si occupa di questioni internazionali, di produrre pillole di quotidianità della storia. L’operato, nel settore della comunicazione, dei nuclei di potere, come i servizi segreti, è il tentativo mediatico di applicare degli specchi tali da mostrare solo ciò che sta nei loro interessi generando una realtà edulcorata, distorta o falsificata. In questo modo l’opinione pubblica finisce col restare intossicata dai veleni della falsità.

Avvelenamenti di questo tipo sono stati molti dai tempi in cui il giornalista ha intrapreso la sua carriera e tra i diversi annoverati ricorda un caso attuale, il caso Skripal, per il quale, nonostante non esistessero prove tangibili della presunta colpevolezza russa, i mezzi di comunicazione hanno generato un turbine mediatico in quella direzione.

Un incontro avvincente in cui l’ospite ha raccontato di sé e del suo lavoro mediante la narrazione delle vicende, dei principali teatri internazionali degli ultimi decenni, che lo hanno visto spettatore diretto. Una lettura delle notizie, passate e presenti, attraverso la sua lente di ingrandimento, quella di un inviato speciale che ha deciso, malgrado le insidie che si nascondono dietro questo tentativo, di non sottostare ad una storia scritta dai poteri forti per non restarne condizionato. “La soluzione”, ha concluso con ironia, “potrebbe essere leggere gli articoli al contrario cogliendo spunti interessanti sulla possibile distorsione della realtà dei fatti”.

Il prossimo appuntamento sarà quello di oggi pomeriggio (venerdì 27 aprile) alle 17 nella sala dell’associazione industriali di Palazzo Bernardini con Remo Santini, attuale caposervizio del quotidiano La Nazione di Viareggio, e la cronaca locale.