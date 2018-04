L'evento



Paolo Di Mizio, un signor giornalista

venerdì, 27 aprile 2018, 14:37

di annalisa ercolini

Martedì scorso si è tenuta una nuova lezione nel prestigioso Palazzo Bernardini, ancora un’eccellenza del giornalismo italiano: Paolo Di Mizio.

La lezione è stata garbata come solo i Signori giornalisti ne sono capaci, difatti Di Mizio ha dato, senza l’aria di farlo, lezioni di giornalismo. Già l’incipit la dice lunga sul personaggio: il giornalismo di esteri e quello di cronaca sono come la poesia sta alla storiografia. Raccontare la cronaca è come fare poesia. E lui lo sa bene, visto che per 20 anni è stato un volto noto, nella fascia serale, al TG5, scrittore e attualmente editorialista del quotidiano Nuovo Corriere Nazionale.

Di Mizio è stato capace, per più di due ore, di narrare, spiegare e dialogare di giornalismo degli esteri, attraendo gli spettatori in un religioso silenzio.

Come inviato speciale, ha intervistato personaggi come Margaret Thatcher, Arafat, Bill Clinton, Gheddafi creando sempre un rapporto umano. Questo aspetto in apparenza superficiale è invece un’ottima strategia per carpire dettagli fondamentali per la buona realizzazione di un articolo. Infatti Di Mizio, ha raccontato come una volta in un albergo di Roma riuscì a dialogare più intimamente con il premier israeliano, tanto che dalla conversazione afferrò la mentalità dello stesso premier.

Questo esempio è stato significativo per accedere al secondo punto fondamentale della lezione: conoscere molto bene almeno una lingua straniera. Come prima, meglio l’inglese, approfondendo anche i costumi e gli usi e poi, determinante anche una seconda lingua: il francese o lo spagnolo. Purtroppo anche questo aspetto in apparenza scontato, appare decisivo per creare qualsiasi legame con il personaggio da intervistare e nella lettura di un comunicato. Lo stesso Di Mizio, biasima quei giornalisti che parlano un inglese in maniera sciatta, maccheronica, provinciale e al contempo racconta come la conoscenza di un buon inglese o un francese siano utili per leggere quotidiani esteri approfondendo i punti di vista di una particolare vicenda.

L’analisi del terzo punto della lezione Di Mizio, avrebbe dovuto ottenere uno spazio maggiore poiché l’argomento può apparire controverso quanto intrigante. Nell’affrontarlo esordisce in questo modo: il giornalismo di esteri è la più grande fake news del mondo. Le fonti dei giornalisti esteri sono le più alte cariche all’interno di governi e stati pertanto loro stessi inviano notizie edulcorate, falsate. Senza contare che i servizi segreti “controllano” per ottenere preziose informazioni. Pur avendo sciorinato una serie di ricchi esempi storici, conclude affermando che la differenza sostanziale fra un cronista di esteri e un altro cronista è proprio la verifica delle stesse notizie.