L'evento



Parte il 6° corso Blsd gratuito a Lucca

mercoledì, 4 aprile 2018, 08:57

Al via il 6° Corso BLS-D gratuito organizzato da Fabrizio Bonino. Il corso si terrà nella palestra dell'Istituto per l'Infanzia S. Marco in via S. Marco, 327 Lucca (di fronte all'Hotel S. Marco).



E' completamente gratuito ed è rivolto a tutti (nessun limite di età o di qualsiasi altro genere), poichè tutti possono usare il DAE (in questo caso il defibrillatore in oggetto è quello semi-automatico).



Sarà illustrata inoltre la tecnica di massaggio cardio-polmonare indispensabile in caso di arresto cardiaco, saranno date informazioni importantissime sulle possibili cause ed effetti di questo tragico evento ed il motivo per cui è di vitale importanza (letteralmente) usare un defibrillatore.



Per motivi organizzativi è obbligatoria la richiesta di partecipazione mandando un messaggio Whatsapp al numero 371-3563361 con Nome, Cognome e indirizzo e-mail.

In alternativa inviare una mail all'indirizzo ilbonino@gmail.com



Importante (ma non obbligatoria) l'iscrizione alla pagina facebook https://www.facebook.com/groups/189559728252281/ per eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti.



A chi ne farà richiesta sarà successivamente spedito l'attestato di Operatore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).



Il corso sarà tenuto dal Dr. Maurizio Cecchini Medico Cardiologo dell'Università di Pisa e Presidente dell'Associazione "Cecchini Cuore Onlus"



"Un ringraziamento - conclude Fabrizio Bonini - particolare a Saida Disperati per aver collaborato all’organizzazione di questo evento; a Daniele Cianchi (Presidente del Consiglio di Istituto), alla Dirigente Dott.ssa Maria Cristina Pettorini e all’intero Consiglio di Istituto per aver permesso questo incontro. Ovviamente dobbiamo ringraziare, come sempre, il Dr. Maurizio Cecchini, (che ogni volta viene a Lucca da Pisa a proprie spese) sempre pronto a darci il suo fondamentale contributo per insegnare alle persone come poter, in caso di necessità, provare a salvare la vita di un altro essere umano in caso di arresto cardiaco. Partecipate perchè "ognuno di noi può contribuire a salvare una vita".