L'evento



Porte aperte alla palestra StrongwallCrossfit

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:16

Domenica 8 Aprile la palestra Strongwall Crossfit, in Via delle Tagliate 2a 570, organizza uno speciale open day per avvicinare adulti e bambini a questo performante e coinvolgente modo di fare fitness.

Il Crossfit nasce negli Stati Uniti d’America come una disciplina che combina corsa, pesistica, ginnastica a corpo libero ai tradizionali attrezzi da palestra comebike e vogatori. La varietà degli esercizi, i movimenti funzionali, il grande coinvolgimento di tutta la muscolatura, la possibilità di calibrare l’intensità del carico di lavoro secondo le proprie potenzialità hanno fatto sì che negli anni il Crossfit sia stato sempre più apprezzato per la capacità di proporre un allenamento adatto a tutti, senza limiti di età.

Ci si avvicina a questa disciplina tramite un percorso chiamato On-ramp, una sorta di corso propedeutico volto ad insegnare come si svolgono i movimenti, sia a corpo libero che con attrezzi, in modo corretto. Salire le scale senza avere il fiatone o sollevare un peso senza sforzare la colonna vertebrale sono i primi insegnamenti alla base del Crossfit. Terminata questa fase si passa all’allenamento vero e proprio.

Gli atleti-allievi vengono organizzati in gruppi chiamati “classi”, ogni sessione di allenamento dura un’ora e viene detta “wod”. Le classi sono miste e ogni atleta per tutta la durata della lezione viene seguito da un istruttore, il “coach”, che lo corregge, gli offre indicazioni e supporto.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa disciplina è il fatto che sprona a superare i propri limiti, favorendo uno spirito di sana competizione con gli altri e soprattutto con sé stessi: ci si trova al “box” – così si chiama una palestra di crossfit – non solo per allenarsi, ma per raggiungere lezione dopo lezione – wod dopo wod – sempre nuovi traguardi, sempre maggiore resistenza.

Domenica 8 in occasione dell’Open Day sarà possibile scoprire di più su questa disciplina: durante tutto il corso della giornata gli istruttori di Strongwall Crossfit saranno a disposizione per una prova gratuita e forniranno informazioni a tutti gli interessati. Per coloro che praticano già Crossfit, lo invitiamo a partecipare ad una della classi la mattina e a competere nella gara del box che si terrà nel pomeriggio.