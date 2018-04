L'evento



Remo Santini e il giornalismo di provincia

giovedì, 26 aprile 2018, 21:55

Venerdì 27 aprile alle 17 a Palazzo Bernardini per le lezioni di giornalismo sarà la volta di Remo Santini, a lungo cronista di provincia, quindi caposervizio alla Nazione di Lucca e, adesso, a quella di Viareggio. Santini racconterà gioie e dolori, miserie e nobiltà di una professione esercitata non alla luce dei riflettori della grande metropoli o delle grandi vicende planetarie, ma svolta con passione, impegno, sacrificio e dedizione all'interno di una redazione di provincia, forse l'unico luogo dove, ancora, si può imparare il mestiere di cronisti.

Chi scrive ha lavorato fianco a fianco di Santini per vent'anni, ne conosce pregi e difetti, limiti e virtù, ne ha sempre apprezzata la capacità di sapere arrivare prima laddove altri nemmeno erano ancora partiti, ne ha conosciuto la scaltrezza, la furbizia, l'ambizione, la bravura, la tendenza a farsi in quattro per far crescere il giornale per cui lavorava, ne ha criticato, a volte, l'eccessiva prudenza e la consumata abilità diplomatica, ma ne ha sempre riconosciuto l'indubbio mestiere acquisito nel corso di una gavetta andata avanti per anni.

Oggi e dopo l'esperienza politica che lo ha visto candidarsi e sfiorare la vittoria alle elezioni amministrative della primavera 2017, Remo Santini è non solo il capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale, ma anche un giornalista che ha saputo rimettersi in gioco lasciando Lucca dove avrebbe potuto svernare ancora a lungo e cambiare radicalmente città sia pure al di là del Quiesa. Parlerà, Santini, di cosa significa sputare sangue in una professione che alla lunga logora soprattutto chi la fa. Appuntamento alle 17 a Palazzo Bernardini.

A. G.