Remo Santini: quando il giornalismo ti salva da una crisi esistenziale

lunedì, 30 aprile 2018, 15:01

Martedì pomeriggio, ospite della quinta lezione di giornalismo de La Gazzetta di Lucca, l'ex candidato sindaco per il centrodestra, Remo Santini, ha confessato ai presenti che, subito dopo la sconfitta elettorale, il suo mestiere lo ha salvato dallo sconforto, restituendogli istantaneamente la forza di andare avanti. Ha altresì dichiarato che, dopo vent'anni alla redazione della Nazione di Lucca – lasciata per puntare al municipio –, aveva sentito l'esigenza di cambiare aria, già conscio che, a prescindere dai risultati delle urne, non sarebbe più tornato al proprio posto.

Santini, attualmente, è a capo della redazione della Nazione in Versilia ed ha garantito che, pur essendo un territorio prossimo alla lucchesia, chi vive lì non è assolutamente interessato agli eventi che accadono al di là del Quiesa. Ciò gli ha permesso di smarcarsi dalle vecchie pressioni e ricominciare da zero.

Proprio le pressioni e le relazioni personali sono state un argomento centrale della lezione, poiché, sia lo stesso Santini che Barbara Pavarotti – ex giornalista di Mediaset, oggi redattrice de La Gazzetta del Serchio –, hanno evidenziato che il cronista di provincia ha a che fare, spesso, con confidenze che possono rompere gli equilibri delle minute comunità locali mentre, nelle grandi realtà, si ha molta più libertà di manovra e si viene considerati di meno. Santini ha tenuto a precisare che le notizie devono essere filtrate dalla propria coscienza e, molte volte, per onorare la professione al meglio, si deve avere il coraggio di portarle avanti, senza farsi intimidire dalle possibili conseguenze.

Si è poi svolto un dibattito, che ha coinvolto anche il direttore Aldo Grandi, sul giornalismo di oggi e sulle nuove sfide imposte dall'avvento di Internet. Tutti i relatori, sono stati concordi nel dire che il settore sta attraversando un periodo di crisi profonda e che fare il giornalista oggigiorno è molto più complicato rispetto a venti anni fa. Il dato che dà ancora speranza è che i giornali provinciali, rispetto a quelli nazionali, riescono a mantenere buoni numeri di lettori proprio grazie alla cronaca locale, che è trattata, in maniera esaustiva, soltanto in essi.

Per finire, si è parlato dell'approccio alla professione, ossia una delle poche cose rimaste ad accomunare il giornalista di lungo corso e i nuovi aspiranti. Difatti, come accadeva un tempo, ancora oggi il cronista deve partire dal basso e fare la gavetta – Remo Santini ha raccontato di aver iniziato a collaborare con un giornale seguendo le partite della Folgor Marlia –. Questo percorso sarà utile per farsi le ossa e formarsi professionalmente. Grandi, infatti, ha specificato che il giornalismo è un mestiere empirico, per cui il miglior modo per apprendere e crescere è “fare” ed essere sul campo.

Venerdì 4 maggio alle 17:15, sarà protagonista della lezione Luca Calamai, della Gazzetta dello Sport. Egli parlerà di giornalismo sportivo.

Andrea Salerno