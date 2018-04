Sport e consulenze mediche gratuite con i Lions Club

Altri articoli in L'evento

La kermesse dedicata all’arte del tatuaggio giunta alla quinta edizione e che si terrà al Polo Fiere di Lucca a Sorbano del Giudice dal 20 al 22 aprile

Lo shopping online può far risparmiare denaro, soprattutto quando vengono utilizzati coupon, codici di risparmio, spedizioni gratuite o ci si trova in periodi di saldi

Lo spettacolo, proposto nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione, è a ingresso gratuito. Necessaria la prenotazione

Torna ad accendersi la targa di Amnesty International, affissa in via Cesare Battisti, all'esterno di palazzo Santini, sede del consiglio comunale. Un simbolo che viene illuminato per due notti consecutive ogni volta che, nel mondo, un Paese abolisce la pena di morte o converte una pena capitale in pena detentiva

Riprendono domani pomeriggio, martedì, alle 17 a Palazzo Bernardini (ingresso sul retro) gli appuntamenti con le lezioni di giornalismo della Gazzetta

Venerdì 13 aprile presso il Ristorante Pizzeria Note di Gusto, situato a S. Anna, si è tenuta la finale della Prima Edizione del Concorso Canoro "Note di Gusto"