L'evento



Tornano "I quaderni della nostra storia"

venerdì, 20 aprile 2018, 14:08

Tornano domenica prossima 22 aprile, presso la Casermetta del Baluardo San Pietro "I quaderni della nostra storia" il ciclo di conferenze voluto dalla Compagnia Balestrieri Lucca per far approfondire ai lucchesi la storia della propria città.

Domenica alle ore 17 Alessandro Biancalana, Presidente dell'Opera delle Mura e uno dei massimo esperti al mondo sulla storia della ceramica condurrà la conferenza che ha per titolo LUCCA E IL MONDO DELLE “TERRE BIANCHE” TRA SETTE E OTTOCENTO.

Tutto cominciò con l’oro. Tre secoli fa i dotti si affannavano per riuscire a trovare la soluzione di due segreti: quello della pietra filosofale, che aveva il potere di tramutare in oro il vile metallo e rendeva immortali, e il modo di produrre la porcellana, il così detto oro bianco. La porcellana in Europa nasce a Meissen in Sassonia nel 1709 e rapidamente invade il Vecchio Continente. divenendo simbolo di prestigio e ricchezza.

Una rapida cavalcata nelle produzioni europee ci porta ad arrivare a Lucca ed a scoprire i suoi rapporti con questo complesso mondo, che spesso ha anticipato il cambiamento degli stili e delle mode: materiali, presenza nei palazzi delle varie famiglie e manifatture ci diranno il ruolo di Lucca attraverso immagini e documenti conservati in vari archivi.