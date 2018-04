Tutti pronti per il LudoLega Day

Altri articoli in L'evento

giovedì, 12 aprile 2018, 15:24

A causa di un improvviso contrattempo, la lezione di giornalismo della Gazzetta che avrebbe dovuto tenersi domani venerdì alle 17 a Palazzo Bernardini con ospite il giornalista del Tirreno Luca Tronchetti, è stata rinviata

mercoledì, 11 aprile 2018, 18:02

Partono l’11 aprile in Fabio Perini i corsi destinati alla squadra d’emergenza per insegnare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore. Le lezioni sono realizzate dai volontari della Mirco Ungaretti Onlus, fondata dal fratello Stefano che lavora in Azienda come Referente della Manutenzione Sito di Lucca

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:47

Manca veramente poco alla cena al buio “Assaggi di diversità” organizzata dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca: l'appuntamento infatti è per sabato 14 aprile a “La trattoria del pesce” in via San Paolino 22

martedì, 10 aprile 2018, 17:30

D’ora in avanti, prendere un caffè al bar non sarà più lo stesso, soprattutto al momento di addolcire la propria bevanda. Sono 45 i bar ad aver aderito a questa “dolce” promozione, un modo simpatico ed innovativo per ricordare, al momento dello strappo, che è possibile devolvere il 5*1000 alla...

lunedì, 9 aprile 2018, 14:07

Dopo la partecipazione agli eventi del mattino in Piazza San Martino conclusisi con lo spettacolo degli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” il gruppo storico santannino sé stato protagonista in Piazza Napoleone del grande Raduno di Sbandieratori e Musici Under 18

lunedì, 9 aprile 2018, 14:05

Grazie al progetto Lucca sicura saranno realizzate due opere murali, una sulle pareti esterne della scuola Donatelli e l'altra su un muro del quartiere