Un evento unico dal punto di vista sensoriale: la cena al buio con l'UICI Lucca

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:47

di barbara ghiselli

Manca veramente poco alla cena al buio “Assaggi di diversità” organizzata dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca: l'appuntamento infatti è per sabato 14 aprile a “La trattoria del pesce” in via San Paolino 22.

“Sono veramente entusiasta per questa iniziativa – ha spiegato Daniele Meini, titolare de”La trattoria del pesce” – e quando Silvia Chelazzi dell'UICI Lucca mi ha fatto presente questa possibilità , mi sono subito attivato per far sì che si potesse concretizzare nel mio locale. Trovo che la cena al buio, possa essere un'esperienza unica per chi vi parteciperà oltre che dal punto di vista sensoriale anche da quello della comprensione di chi quotidiamente si trova a vivere in questa dimensione”.

Ma cos'è una cena al buio?

Ce lo spiega Silvia Chelazzi, consigliere UICI Lucca affermando che si tratta di una cena in un locale completamente immerso nell’oscurità (sono banditi anche cellulari e orologi con lancette luminose), un momento conviviale in una cornice apparentemente surreale quanto concreta e suggestiva. Silvia Chelazzi fa presente che, anche se nell'arco di tempo di una cena, non è certo possibile comprendere cosa significa vivere al buio, la condivisione di un limite temporaneamente comune permetterà di assaporare quanto le diversità arricchiscano il piatto.”E’ solo allora che la cena al buio non sarà semplicemente una cena a luci spente – aggiunge Silvia - ma un momento ideale per guardare la realtà da altri punti di vista partendo dalla riscoperta dei sensi. Un momento unico quindi per deliziarsi di profumi, degustare, esplorare col tatto, ascoltare, lasciarsi sorprendere

e coinvolgere”.

Chelazzi fa presente che camerieri ipo e non vedenti aiuteranno i partecipanti a varcare la soglia

di una dimensione diversa, la dimensione in cui loro vivono e nella quale quotidianamente sono abituati a muoversi e destreggiarsi e così accompagneranno i presenti in un viaggio verso nuove consapevolezze.

E il menù? “ Rigorosamente a sorpresa – dichiara il cuoco Meini – l'unica cosa che posso anticipare è che, prima della cena, verso le 20.30, ci sarà un aperitivo fuori dal locale con prosecco e pasta fritta e nell'occasione verrà introdotta e spiegata l'esperienza ai partecipanti. La cena comprende antipasto, primo, secondo, dessert, vino, acqua e caffè al prezzo di 35 euro: una quota dell'incasso della serata sarà poi devoluta all'UICI di Lucca”.

Meini suggerisce ai partecipanti di non eccedere con il profumo affinchè l'esperienza della cena al buio non venga “disturbata” da altri fattori e si dice disposto, se l'iniziativa riuscirà bene come spera, a fare prossimamente altre cene come questa.

Anche la pittrice Cristiana Di Ricco che espone le sue opere a “La trattoria del Pesce” evidenzia l'importanza di un'esperienza come questa che pensa non possa far altro che arricchire chiunque vi partecipi. Di Ricco ha deciso di donare un suo dipinto a chi indovinerà il maggior numero di ingredienti presenti nei piatti.

Sono già molte le prenotazioni quindi si prega di affrettarsi per aggiudicarsi gli ultimi posti disponibili inviando un SMS al 339/7173251 indicando i nominativi dei partecipanti ed

eventuali allergie o intolleranze alimentari.