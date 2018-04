L'evento



Un successo il raduno degli sbandieratori e musici under 18

lunedì, 9 aprile 2018, 14:07

Dopo la partecipazione agli eventi del mattino in Piazza San Martino conclusosi con lo spettacolo degli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” il gruppo storico santannino sé stato protagonista in Piazza Napoleone del grande Raduno di Sbandieratori e Musici Under 18.

Si sono esibiti nella cornice di Piazza Napoleone, alla presenza di un foltissimo pubblico, oltre 150 ragazzi delle compagnie di Calenzano - Costigliole d’Asti - Gallicano Levanto e della Contrada di S.Anna – Lucca.

La manifestazione ha visto i gruppi esibirsi singolarmente in un “collage” di esercizi di singoli sbandieratori, giochi di squadra e coreografie dei musici per un tempo massimo assegnato a ciascuna compagnia di 30 minuti.

A conclusione dell’evento, in segno di amicizia i gruppi hanno schierato al centro del campo un unico gruppo musici preceduto dai 5 gonfaloni e a cornice di questa insolita formazione sono entrati

in Piazza tutti gli sbandieratori che dopo essersi scambiati le bandiere le hanno sventolate e lanciate in aria regalando a tutti i presenti un momento di grande emozione.