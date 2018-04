L'evento



Vuoi cambiare pelle? Lucca Tattoo Expo fa per te

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:14

di barbara ghiselli

C’è una manifestazione che, è proprio il caso di dirlo, ti cambia la pelle ed è Lucca Tattoo Expo, la kermesse dedicata all’arte del tatuaggio giunta alla quinta edizione e che si terrà al Polo Fiere di Lucca a Sorbano del Giudice dal 20 al 22 aprile. La manifestazione dedicata al tatuaggio è stata presentata durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina a palazzo Orsetti. “Sono soddisfatto per questa iniziativa, – ha dichiarato l’assessore alla cultura e al turismo Stefano Ragghianti – che entra in modo permanente nel calendario di Vivi Lucca. Una manifestazione legata a forme di arte e cultura legata all’immagine che, anno dopo anno sta ingrandendosi, portando a Lucca artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero e che si tiene in un luogo che piano piano sta diventando sempre più vivo e ricco di eventi di qualità come il Polo Fiere”.

Stessa opinione da parte del direttore generale di Lucca Crea Srl Emanuele Vietina che ha fatto presente che l’evento si propone di promuovere la cultura artistica e storica del tatuaggio a tutto tondo, grazie alla presenza di 230 tatuatori di fama internazionale provenienti da tutti i continenti, artisti pronti ad accogliere le migliaia di visitatori che si recheranno alla fiera per farsi fare un tatuaggio da loro pensato, o da farsi suggerire. “Nel programma non mancherà l’aspetto culturale, infatti sabato alle 17 – ha ricordato Vietina – lo scrittore e tatuatore Nicolai Lilin presenterà il suo ultimo libro ‘Il marchio ribelle’, appuntamento che sarà moderato da Gina Truglio della libreria Ubik”.

Francesco Cerasomma di Promo Lucca Editrice, uno degli organizzatori della manifestazione, ha sottolineato la rilevanza della manifestazione anche a livello turistico, come dimostrano i bed and breakfast della città che, proprio a causa di questa importante fiera, sono tutti pieni.

“Venerdì, primo giorno della manifestazione, – ha dichiarato Davide Carpeggiani, direttore artistico e marketing dell’evento – la fiera aprirà i battenti alle 15 e per incentivare il pubblico, si è pensato, solo per quella giornata di mettere il biglietto a 5 euro. Venerdì 21 dalle 15.30 alle 19.30 ci sarà un ‘Contest Band Emergenti’ al quale prenderanno parte sei gruppi musicali lucchesi e ci aspettiamo quindi una grande presenza da parte del pubblico giovanile. Sabato e domenica invece il prezzo del biglietto sarà di 10 euro”.

Carpeggiani ha evidenziato che la manifestazione sarà per tutta la famiglia infatti per chi, perché troppo piccolo, non fosse ancora interessato al tatuaggio sono previsti numerosi contest ed esibizioni di band di giovani musicisti, oltre al tradizionale “Braccio di ferro” con il campione italiano, l’esibizione di Karate a cura della Palestra Samurai Karate di Lucca, la Pole Dance della Scuola Abacada Luna e spettacoli di danza polinesiana. Molto atteso il contest dove gli artisti tatuatori presenteranno di fronte a una giuria di guest star i loro lavori realizzati durante la tre giorni e riceveranno in premio, se rientreranno nei primi tre classificati delle varie categorie, le targhe.

Alla conferenza è stato detto che madrina d’eccezione della manifestazione sarà la modella Miss Ink Halabama.

Al Polo Fiere saranno presenti inoltre 40 aziende di merchandising e un punto ristoro curato dallo chef Carlo Banducci.

L’intero programma della manifestazione si trova sul sito www.luccatattooexpo.it