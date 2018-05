L'evento



A grande richiesta ritorna la cena al buio “Assaggi di diversità”

mercoledì, 9 maggio 2018, 17:19

Visto il grande successo ottenuto dalla cena al buio tenutasi presso la “Trattoria del Pesce” di via San Paolino 22, Daniele Meini e l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca hanno deciso di replicare.Venerdì primo giugno infatti il ristorante riaprirà le sue porte a questa straordinaria esperienza sensoriale che è stata chiamata “Assaggi di diversità”.

“Una cena al buio –ricorda Silvia Chelazzi, consigliere delegato dell’Unione ItalianaCiechi ed Ipovedenti della sezione di Lucca - è una cena in un locale completamente immerso nell’oscurità,nel quale sono banditi anche cellulari e orologi con lancette luminose; è un momento conviviale in una cornice apparentemente surreale quanto concreta e suggestiva”.

Camerieri ipo e non vedenti aiuteranno i partecipanti a varcare la soglia di una dimensione diversa, la dimensione in cui loro vivono e nella quale quotidianamente sono abituati a muoversi e distreggiarsi e così accompagneranno i presenti in un viaggio verso nuove consapevolezze.

Come testimoniato dai partecipanti alla precedente cena al buio, questa avventura è un momento unico per deliziarsi di profumi, degustare, esplorare col tatto, ascoltare, lasciarsi sorprendere e coinvolgere. Nell’arco di tempo di una cena non è certo possibile comprendere a pieno cosa significa vivere al buio ma partendo dalla riscoperta dei sensi viene data l’opportunità di avvicinarsi alle disabilità senza timori o pregiudizi e imparare a guardare la realtà da altri punti di vista.

E’ solo allora che la cena al buio non è semplicemente una cena a luci spente!

L'iniziativa si aprirà alle 20.30 con un piccolo aperitivo dove sarà introdotta e spiegata l’esperienza che i partecipanti vivranno una volta dentro il locale. Seguirà poi la cena vera e propria con un menù,rigorosamente a sorpresa, che comprende antipasto, primo, secondo,dessert, acqua, vino e caffè al prezzo di 35 euro a persona. Una parte dell'incasso della serata sarà devoluto all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lucca.

Ci saranno inoltre anche delle gradite sorprese per i commensali che riusciranno a riconoscere il maggior numero di ingredienti presenti nei piatti serviti.

Cosa è necessario fare per partecipare a questa cena al buio?

Semplice, basta prenotarsi inviando un SMS al 339/7173251e indicando i nominativi dei partecipanti ed eventuali allergie o intolleranze alimentari.