L'evento



A lezione di economia da Mariangela Pira

lunedì, 14 maggio 2018, 17:36

Alle lezioni di giornalismo de La Gazzetta di Lucca è intervenuta Mariangela Pira, giornalista esperta di economia, da poco approdata a Sky tg 24 che ha esordito spiegando come il recente passaggio all'emittente di Murdoch le abbia consentito di crescere professionalmente e di poter parlare ad una platea più ampia rispetto a quella della CNBC – suo precedente datore di lavoro – che, essendo un sito seguito quasi esclusivamente da specialisti di finanza, le rendeva l'attività molto più schematica e meno stimolante.

La sua voce e la mimica lasciavano trasparire, immediatamente, le grande passione per il proprio mestiere e per gli argomenti che è solita trattare. Ha fatto notare come questa materia, per essere approcciata correttamente, ha bisogno di interconnessioni con altre conoscenze. Infatti, per capire al meglio come funziona l'economia di un luogo è necessario conoscerne la storia e le usanze. Quest'ultimo aspetto, unito alle strategie economiche, è fondamentale per avere una visione geopolitica d'insieme, che permetta di leggere in maniera corretta gli avvenimenti.

Proseguendo, l'ospite è passata a spiegare come la lettura dei mercati sia molto difficoltosa e priva di punti di riferimento stabili. Per fare ciò, ha preso ad esempio la questione del greggio, spesso usato come metro di paragone per capire la salute dei mercati. Molti esperti, quando c'è una crisi in corso, tendono a vedere nell'aumento del prezzo dei barili una conseguenza di quest'ultima. A volte, però, è possibile sentir dire esattamente l'opposto. Questo fa intuire come questa materia sia, di frequente, fumosa e di difficile interpretazione.

Pira, dopo aver fatto visionare ai presenti un suo recente servizio sul tentativo della Svezia di creare una cripto-valuta di stato, abolendo così le banconote – per altro utilizzate quasi unicamente dalle persone più anziane –, ha parlato dell'economia italiana. Ha ammesso con rammarico che le potenzialità culturali ed economiche dello Stivale sarebbero molto alte, ma non sono sfruttate per incompetenza e per incapacità dei cittadini di lavorare come una squadra, a differenza dei tedeschi, che pure hanno una minor inventiva. E proprio questa atavica mancanza di unità d'intenti nel Belpaese è riconducibile ai secoli passati, in cui ogni città aveva le proprie peculiarità e custodiva gelosamente la propria autonomia.

Infine, Mariangela Pira, rispondendo ad una domanda, ha parlato del suo essere giornalista in un mondo come quello dell'economia, tradizionalmente ad appannaggio degli uomini. Ha precisato che, secondo la sua esperienza, non conta il genere di appartenenza ma la capacità di essere sempre preparati e autorevoli, spiegando come il suo lavoro a Sky sia apprezzato dai colleghi.

Il giornalista del Tirreno Luca Tronchetti sarà il relatore della prossima lezione, martedì 15 maggio alle ore 17.

Andrea Salerno