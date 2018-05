L'evento



Aci Lucca celebra il Fia Volunteers Weekend 2018 in occasione del ritorno della 1000 Miglia

giovedì, 17 maggio 2018, 16:37

Scatta e racconta sui social il tuo impegno e la tua passione per gli sport motoristici. Anche Aci Lucca, in occasione del passaggio della 1000 Miglia, festeggia il Fia Volunteers Weekend 2018, in programma questo fine settimana, il 19 e 20 maggio.

L'iniziativa, dedicata al volontariato nel motorsport, celebra tutti coloro che dedicano il proprio tempo per rendere possibile lo sport motoristico nel mondo. Da domani, e per tutto il weekend, l'intera comunità che sostiene e popola gli sport motoristici - volontari, dirigenti, funzionari, piloti e appassionati - è incoraggiata a partecipare e mostrare il proprio apprezzamento sui social media. Usando l'hashtag#FIAVolunteersWeekend, le persone possono condividere foto e storie di se stessi in azione durante i due giorni: attraverso i social, così, i volontari motoristici di tutto il mondo saranno in collegamento fra loro.

Per Aci Lucca il passaggio della 1000 Miglia rappresenta la perfetta occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che, impegnati in vari ruoli, permettono lo svolgimento delle manifestazioni automobilistiche, a favore della sicurezza e del rispetto delle regole. A testimonianza della giornata, inoltre, domani sarà prevista una foto celebrativa collettiva, come segno di riconoscimento nei confronti di tutti coloro che saranno impegnati per rendere l'arrivo della 1000 Miglia unico e indimenticabile.

In occasione dell'evento, poi, la Fondazione Barsanti e Matteucci, oltre a esporre il primo modello di motore a scoppio in piazza Napoleone, offrirà un aperitivo (intorno alle 12) nella sede del museo, riaperto al pubblico da un paio di mesi, in via Sant'Andrea 58, angolo via Guinigi: un modo per festeggiare insieme il ritorno della Freccia Rossa a Lucca.