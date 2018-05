L'evento



Amazon-Volvo: la consegna è in auto

venerdì, 18 maggio 2018, 10:38

Arriva anche negli Usa la nuova frontiera delle consegne a domicilio. Anche se, dopo l’accordo siglato dal colosso californiano Amazon e il costruttore di auto svedese Volvo, forse “domicilio” non è più il termine adatto. La consegna, infatti, si fa in auto.

Un accordo che guarda al futuro

Al servizio del cliente, sempre e in ogni circostanza. È questa la filosofia che ha spinto la società do Jeff Bezos a superarsi e a tracciare una nuova linea per il mondo delle consegne. Grazie all’accordo con la casa automobilistica europea Volvo, infatti, negli Stati Uniti è arrivata la fase sperimentale del servizio di consegna in auto che la casa automobilistica Volvo, dal 2015, mette a disposizione dei suoi clienti svizzeri e dei Paesi nordici. Un modo per essere sempre più in linea con le esigenze di un cliente con necessità nuove, che richiedono tempestività e flessibilità.

L’accordo

L’intesa siglata dai due grandi marchi prevede proprio servizi di consegna direttamente a bordo dell'auto. Il servizio, in fase sperimentale, è gratuito ed è limitato solo al pubblico statunitense in possesso di una auto Volvo, casa che ha scommesso sempre più sull’integrazione dei servizi digitali attraverso la piattaforma dedicata Volvo on Call. Tra i requisiti necessari per accedere al servizio (disponibile in 37 città statunitensi) c’è anche l’iscrizione al servizio Amazon Prime. “Semplificare l’esperienza del cliente riveste un’importanza fondamentale all’interno della visione digitale di Volvo – spiega Atif Rafiq, chief digital officer di Volvo Cars – Poter ricevere un pacchetto che viene lasciato in maniera sicura e affidabile a bordo dell’auto senza dover essere presenti di persona è qualcosa che crediamo molte persone apprezzeranno. Questa combinazione di automobile e servizi commerciali rappresenta l’inizio della prossima ondata di innovazione e noi intendiamo essere protagonisti di questo processo”.

Come funziona la consegna in auto

Per approfittare di questo servizio è necessario scaricare la Amazon Key App a cui va poi collegato l'account Amazon con Volvo On Call. A questo punto, poi, dopo l'acquisto e la registrazione della destinazione di consegna, è necessario selezionare tra le opzioni di consegna quella identificata con "In-Car" al momento del pagamento. Tramite le app Amazon Key e Volvo On Call, il cliente saràinformato della data e dell'orario di consegna e a quel punto dovrà solo parcheggiare entro un determinato raggio di distanza dall'indirizzo di consegna fornito e la consegna avverrà nell'intervallo temporale previsto. Le app avviseranno anche dell'avvenutaconsegna e della chiusura delle portiere.

Essere multitasking e produttivi

La partnership tra Amazon e Volvo, in realtà, porta a un livello superiore un’esperienza europea, promossa proprio da Volvo nei Paesi nordici e in Svizzera, a partire già dal 2015. “Sin dal 2015 – ha aggiunto Anders Tylman-Mikiewicz, vice president servizi di consumer connectivity di Volvo Cars – offriamo il servizio di consegna a bordo dell’auto nei Paesi nordici e in Svizzera attraverso programmi dedicati, nella convinzione che ricevere un prodotto debba essere facile e comodo tanto quanto lo è ordinarlo online”.La necessità di trasformare le frontiere delle consegne nasce dalla consapevolezza che la vita quotidiana richiede spostamenti continui e la necessità di fare più cose contemporaneamente, con una sensibile riduzione dei tempi di attesa. Così, perché attendere a casa il corriere quando è possibile farsi recapitare in auto, senza la necessità di essere lì ad attendere, il pacco tanto atteso mentre si passa dall’ufficio alla palestra dei bambini? Un modo per ridurre i tempi morti e non rischiare che la consegna non vada a buon fine.