Anpana organizza la "Giornata del microchip" e un "Incontro gratuito su antiparassitari"

lunedì, 14 maggio 2018, 14:28

Torna a Lucca, dopo 4 anni di assenza, come nelle passate edizioni organizzata dall'Associazione ANPANA LUCCA, con il contributo del Comune di Lucca e in collaborazione con il CESVOT (Centro Servizio Volontariato della Toscana), la Sesta edizione della "Giornata del Microchip - Campagna di lotta al randagismo". La manifestazione si svolgerà sabato 19/05/2018, dalle ore 10 alle ore 13 nei pressi della Terrazza Petroni, di fronte al Foro Boario, all'esterno del Bar-Edicola "La Fenice": un veterinario dell'Asl, a chi ne farà richiesta per il proprio animale, inserirà il Microchip alla tariffa di €. 20 anziché 31.50 euro (cifra stabilita dalla Regione Toscana). La differenza sarà offerta da ANPANA LUCCA al fine di incentivare sempre più l'applicazione del microchip che, si ricorda, è indolore per gli animali, ma è utilissimo per la lotta al randagismo. Il Microchip infatti è obbligatorio e facilita il ritrovamento del proprietario in caso di allontanamento del cane (o del gatto) dalla propria abitazione. Chi desidera inserire il microchip al proprio animale dovrà presentarsi munito di fotocopia di documento d'identità e codice fiscale. A tutti coloro che si presenteranno sarà donato un campioncino di mangime per cani offerto dalla Ditta Vet-Line.

All'interno della Giornata, inoltre, e più precisamente dalle ore 10.30 alle ore 12.30, la Dott.ssa Roberta Riccetti, Medico Veterinario esperto in medicina naturale ed omeopatia, terrà gratuitamente un incontro interattivo a domande e risposte su "Uso e abuso di detergenti e antiparassitari. Quando e come farne di casalinghi e naturali". Al termine dell'incontro Anpana Lucca offrirà un piccolo buffet ai partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni contattre il 3662780347 o il 3882576755. Vi aspettiamo!