Carlo Petrini fondatore e presidente di SlowFood ospite a “Comunità si diventa”, la Festa degli orti di Lucca e Capannori all'Orto Botanico

giovedì, 3 maggio 2018, 17:37

Si apre nel segno della solidarietà e della previdenza sociale la quinta edizione del corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, che ha visto in Cappella Guinigi la partecipazione della professoressa Silvana Sciarra, la quinta donna a fare parte della Corte costituzionale

giovedì, 3 maggio 2018, 17:09

Le Invasioni Digitali hanno cambiato profondamente il rapporto delle persone con il patrimonio culturale, e inten- dono continuare a farlo, allargando ulteriormente lo sguardo. “Seed for Culture” e’ il nome della campagna 2018: un percorso che non si esaurisce in azioni limitate nel tempo ma “semina”, cura, protegge e nutre...

giovedì, 3 maggio 2018, 16:58

Un video per raccontare il mondo del volontariato e, in particolare, le attività della Croce Verde P.A. di Lucca. Questo si sono proposti gli studenti del Liceo artistico “Passaglia” che hanno partecipato al progetto “Aria fresca. I giovani protagonisti dell’innovazione”, portato avanti grazie ad un finanziamento firmato Cesvot

giovedì, 3 maggio 2018, 08:54

Oggi Davide ha raggiunto una meta importante della sua vita, i suoi 18 anni. La mamma, il fratello Michele e tutta la famiglia gli fanno i più sinceri auguri

mercoledì, 2 maggio 2018, 17:04

Come da tradizione nella giornata del primo maggio si è svolto a Firenze nella splendida cornice di Piazza della Signoria la 25^ edizione del prestigioso Trofeo Marzocco organizzato dai Bandierai degli Uffizi di Firenze che hanno selezionato tra i gruppi partecipanti gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” Contrada di S.

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:05

La cronaca locale è un punto di forza dei quotidiani. Naturalmente in piccole realtà come Lucca non è facile trovare sette giorni su sette argomenti interessanti