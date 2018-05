L'evento



Come andare in gol: Luca Calamai

martedì, 8 maggio 2018, 15:23

di annalisa ercolini

Nella cornice di Palazzo Bernardini si è svolta “una chiacchierata fra amici” come l’ha definita Calamai, “non una lezione”. Gli amanti del calcio lo conoscono bene il giornalista sportivo Luca Calamai: vicedirettore del giornale più letto in Italia, La Gazzetta dello Sport.

Le peculiarità imprescindibile del “fiorentino doc” sono due: la sagacia nelle risposte e tifare viola. Si è presentato descrivendosi in questo modo: sono giornalista, padre di due figli maschi, ho 60 anni e tifo per la fiorentina.

Calamai, ha ripercorso per tappe la sua professione, ringraziando suo padre giornalista, apri pista in un questo lavoro. Le prime collaborazioni con Paese Sere fino a Roma, dove è entrato a fare parte del quotidiano L’occhio, diretto da Maurizio Costanzo.

L’opinione diffusa anche in questa riunione è proprio la difficoltà di entrare a far parte di un mondo, quello del giornalismo, completamente differente rispetto al passato. Un tempo, non troppo lontano, il mestiere si assorbiva attraverso l’insegnamento dello stesso giornalista e qualora dimostravi capacità, piano, piano potevi entrare in una redazione. Questa potrebbe essere la sintesi perfetta delle qualità dello sport, appunto uno dei valori che passa lo sport è il sacrificio, aggiungiamoci la serietà intesa come responsabilità e il gioco è fatto.

Ovviamente dovevi possedere, anche una certa faccia di bronzo, capace di garantire un certo numero di contatti telefonici. Oggi tutto questo è vanificato, secondo Calamai, con i tempi velocizzati, i ragazzi non hanno più faccia tosta, hanno difficoltà a confrontarsi con le persone, sono forti con i social bensì deboli con i contatti umani. Proprio per questo non è più la notizia l’elemento essenziale ma l’approfondimento.

La trasformazione è avvenuta anche per il tipo di giornalista: quello del quotidiano e quello della tv, laddove i primi sono stati soppiantati dalla popolarità dei secondi perché sempre di più in video dove siamo inondati da informazioni.

Quindi se non viene insegnato più il mestiere perché scarseggia il tempo, come si può intraprendere il lavoro di giornalista?

Conclude così Calamai: “il giornalista è uno stronzo romantico nondimeno ci sono dei punti saldi per fare goal”. Nell’era della velocità è sicuramente meglio verificare l’informazione e arrivare un secondo dopo. Successivamente, devi aver la capacità di scegliere i referenti, ai quali rubare da lontano il mestiere impastandolo con le tue caratteristiche e un ultimo ingrediente è la presunzione condita con la lucidità. Entrambe corrono su un filo sottile tuttavia è indispensabile giocarle congiuntamente altrimenti arriva un altro.

Nella foto: Luca Calamai con Samuele Cosentino