Da giornalista di provincia a caporedattore, da politico a uomo: Remo Santini

venerdì, 4 maggio 2018, 16:19

di annalisa ercolini

Le parole illuminano la realtà con la luce della verità, chi è un campione nell’uso delle parole possiede la forza straordinaria di un milione di persone.

La lezione di venerdì scorso è iniziata in questo modo, con un campione che ha costruito la sua professione con le parole: Remo Santini, giornalista con 30 anni di carriera, prima caposervizio della redazione lucchese del quotidiano La Nazione, poi caposervizio a Viareggio, nel mezzo una parentesi politica a Lucca, una sconfitta per l’elezione a primo cittadino.

Le sue parole sono state una concreta manifestazione della realtà, di un uomo che ha scommesso sulla verità, su se stesso. La lezione di Santini è stata più che altro una lezione di vita, nella quale vi sono momenti entusiasmanti, tristi, malinconici e vittoriosi e anche se perdi, l’importante è come ti rialzerai da un’apparente sconfitta. Nel racconto, dal suo esordio a giovane cronista fino ad oggi, non ha mai usato parole di acrimonia, anzi ha sottolineato come il ruolo del giornalista di provincia sia stato essenziale anche nella sua crescita personale. Ha spiegato come la relazione con questo lavoro nella piccola realtà di Lucca, sia stata determinante: vivi la vita in funzione del lavoro, non vi sono orari o momenti di relax perché è necessario essere sempre “connessi”. Si creano legami amicali, franchi tuttavia alle volte questi rapporti si sfaldano proprio perché il tuo lavoro è fatto di parole, parole che scandagliano la realtà di alcuni fatti.

Le parole pacate arrivano da chi come lui ha imparato il mestiere con umiltà. Il consiglio per tutti è stato proprio questo: iniziare dal basso con modestia ed entusiasmo. Santini, ha evidenziato come la gavetta sia fondamentale per tutti color che si affacciano a questo mestiere, la costruzione di una professione come quella del cronista non nasce dal nulla, è necessario una forte determinazione, impegno e un po' di sfrontatezza.

Ma il cronista cos’è?

E colui che sa raccontare la sua città, entra nei meandri anche i più complessi per capirne ogni sfumatura, cerca di cogliere e costruire le notizie, laddove possibile con garbo per illuminare con le parole la verità.