Da Remo Santini, riflessioni di un cronista locale

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:05

La cronaca locale è un punto di forza dei quotidiani. Naturalmente in piccole realtà come Lucca non è facile trovare sette giorni su sette argomenti interessanti

mercoledì, 2 maggio 2018, 09:05

La "Festa dell'Unità del Camerun" si terrà il 20 maggio alle 15 presso i locali della parrocchia di Mugnano, in via di Mugnano n.1621. L'intento è quello di facilitare l'aggregazione dei ragazzi camerunensi nella comunità lucchese per presentarli alle varie autorità delle istituzioni che saranno presenti

martedì, 1 maggio 2018, 12:20

Grande serata in allegria per Solange che ha voluto festeggiare i suoi 64 anni al celebre ristorante di Gignano di Brancoli di Paolo Luporini con un menu a base di piatti tipicamente lucchesi

lunedì, 30 aprile 2018, 17:51

Due giorni divisi tra competizione, interconnessioni e progetti che nascono e si sviluppano nell'arco di 48 ore: tutto questo sono i Code Games, un evento che nei giorni del 2 e del 3 maggio chiama a raccolta tutte le aziende della multinazionale olandese Wolters Kluwer, di cui fa parte anche...

lunedì, 30 aprile 2018, 16:09

Vincenzo Lunardi, celebre aeronauta lucchese, visse fra Sette e Ottocento negli anni della Rivoluzione Francese, e toccò vette straordinarie di popolarità prima in Inghilterra, poi in Spagna e Portogallo, esplorando in pallone aerostatico a idrogeno «l'inviolato impero dei fulmini», come alcuni all'epoca definivano il regno sconosciuto dell'atmosfera

lunedì, 30 aprile 2018, 15:44

Venerdì 4 maggio alle 17,30 agli "Incontri con le eccellenze" insieme al giurista e costituzionalista, nonché politico, Giuliano Amato, si parlerà della Costituzione Italiana, che compie 70 anni