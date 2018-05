Davide compie 18 anni

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 2 maggio 2018, 17:04

Come da tradizione nella giornata del primo maggio si è svolto a Firenze nella splendida cornice di Piazza della Signoria la 25^ edizione del prestigioso Trofeo Marzocco organizzato dai Bandierai degli Uffizi di Firenze che hanno selezionato tra i gruppi partecipanti gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” Contrada di S.

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:05

La cronaca locale è un punto di forza dei quotidiani. Naturalmente in piccole realtà come Lucca non è facile trovare sette giorni su sette argomenti interessanti

mercoledì, 2 maggio 2018, 11:43

Venerdì 27 aprile, nel quadro del Corso di Giornalismo organizzato dalla Gazzetta di Lucca, Remo Santini, qui in veste di caposervizio di cronaca locale, ci ha dato un quadro sentito, vissuto della sua esperienza come cronista locale

mercoledì, 2 maggio 2018, 09:05

La "Festa dell'Unità del Camerun" si terrà il 20 maggio alle 15 presso i locali della parrocchia di Mugnano, in via di Mugnano n.1621. L'intento è quello di facilitare l'aggregazione dei ragazzi camerunensi nella comunità lucchese per presentarli alle varie autorità delle istituzioni che saranno presenti

martedì, 1 maggio 2018, 12:20

Grande serata in allegria per Solange che ha voluto festeggiare i suoi 64 anni al celebre ristorante di Gignano di Brancoli di Paolo Luporini con un menu a base di piatti tipicamente lucchesi

lunedì, 30 aprile 2018, 17:51

Due giorni divisi tra competizione, interconnessioni e progetti che nascono e si sviluppano nell'arco di 48 ore: tutto questo sono i Code Games, un evento che nei giorni del 2 e del 3 maggio chiama a raccolta tutte le aziende della multinazionale olandese Wolters Kluwer, di cui fa parte anche...