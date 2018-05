L'evento



Domenica la premiazione della 38^ edizione del concorso artigianato e scuola

mercoledì, 16 maggio 2018, 17:34

Domenica 20 maggio alle ore 9.30 si terrà, al Teatro del Giglio, la 38^ edizione del Concorso artigianato e scuola. I temi quest'anno erano due. Il primo riguardava l'artigianato come antidoto ai pericoli del cyber bullismo e del bullismo in generale in quanto abituare la mente alla concentrazione ed alla creatività propri del lavoro artigianale, orientare le mani verso l'arte della creazione e della costruzione può essere una via importante per aiutare i giovani ad uscire dal buio e dalla confusione dei nostri giorni. L'altro tema riguardava il problema della crisi e come l'Artigianato ovverosia il pensiero creativo, possa essere una risorsa fondamentale per adattarsi ai cambiamenti che questi anni difficili ci impongono.

Come sempre, le più importanti cariche Istituzionali locali saranno presenti alla premiazione e porteranno il loro saluto ai ragazzi delle scuole il cui estro, anche quest'anno, ha portato loro a creare dei lavori veramente particolari ed interessanti, che è possibile visionare in una mostra nel Loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza S. Michele che rimarrà aperta fino a domenica 20 maggio