Gara di tiro con la balestra: ecco i risultati

lunedì, 7 maggio 2018, 17:12

Si è avvicinato al giornalismo all’età di 20 anni e, dopo una lunga esperienza presso quotidiani e periodici locali e nazionali, ha conseguito il Master Nazionale per Giornalisti degli uffici stampa, promosso dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana. Appuntamento martedì 8 maggio alle 17 a palazzo Bernardini

lunedì, 7 maggio 2018, 13:17

Dalle onde gravitazionali ai terremoti, meditando nelle desolate lande dell'Antartide e molto altro: tre giorni di scienza raccontata da tredici speaker diversi, in tre locali sui territori di Pisa e Lucca, in contemporanea dal 14 al 16 maggio in 20 città italiane e in altre 21 nazioni in tutto il...

sabato, 5 maggio 2018, 14:41

Ha parlato di giornalismo sportivo con grande passione, infondendo coraggio e speranza a coloro i quali si apprestano a percorrere la tortuosa strada di questa affascinante professione. Ha raccontato, con il suo inconfondibile accento fiorentino, gli anni d'oro della stampa

venerdì, 4 maggio 2018, 16:57

La Fondazione Giuseppe Pera, infatti, insieme con il Comune di Lucca e l'Opera delle Mura, ha curato per domani un appuntamento dedicato a Pia Pera, scrittrice, giornalista, traduttrice e figlia dell'illustre giuslavorista lucchese

venerdì, 4 maggio 2018, 16:19

Le parole illuminano la realtà con la luce della verità, chi è un campione nell’uso delle parole possiede la forza straordinaria di un milione di persone

venerdì, 4 maggio 2018, 15:05

Le famiglie lucchesi potranno anche quest'anno beneficiare di voucher per la loro frequenza. L'assessora Vietina: “Ampia gamma di attività a disposizione delle famiglie che renderanno interessante il periodo di vacanza per i più piccoli”