L'evento



Giornalisti internazionali alla scoperta del nostro territorio

lunedì, 14 maggio 2018, 17:37

Per una settimana, dal 7 al 12 maggio, in occasione del progetto Buy Tuscany on the Road - Versilia sei giornaliste provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Spagna e Francia hanno visitato il nostro territorio alla scoperta dei luoghi significativi della vita e delle opere di Giacomo Puccini.

La delegazione, composta da giornaliste e bloggers di importanti testate giornalistiche e travel media internazionali, ha avuto l’opportunità attraverso il tour organizzato da Lucca Promos, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, di scoprire le ricchezze, i valori e le emozioni offerte dal territorio per riproporli ai propri lettori e followers.

Tappe del percorso sono stati i luoghi più suggestivi legati al Maestro Puccini, dal centro storico di Lucca con la visita del Museo Casa Puccini, alla Mediavalle, lungo il fiume Serchio, con tappa a Borgo a Mozzano, al Ponte della Maddalena, al Museo Puccini di Celle, alle colline lucchesi con il parco della Villa Reale di Marlia e la Villa Grabau, fino alla fortezza di Montecarlo con degustazioni di vini e prodotti tipici.

In Versilia la delegazione ha avuto modo di visitare a Viareggio la Cittadella del Carnevale, il Museo del Carnevale e partecipare ad un laboratorio di cartapesta, a Torre del Lago Puccini il Gran Teatro all’aperto e la Villa Museo Puccini, la meravigliosa Villa Borbone con l’opportunità di un giro in battello sul lago, per poi assaporare la cucina tradizionale versiliese e sperimentare l’accoglienza degli stabilimenti balneari lungo la costa di Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta. Infine a Pietrasanta è stata l’occasione per visitare il Museo dei Bozzetti nel Chiostro Sant’Agostino, il Museo MUSA ed i laboratori artigiani e le gallerie d’arte. Il tour si è concluso con shopping a Forte dei Marmi.

La delegazione è stata, altresì, ospite del Versilia Yachting Rendez Vous, che si è svolto in Darsena negli stessi giorni, e ha potuto ammirare le imbarcazioni di yacht e mega yacht in esposizione di produzione dei nostri cantieri viareggini.

L’iniziativa rientra nel programma di Lucca Promos, società della CCIAA di Lucca, per la promozione e valorizzazione dell’intero territorio di Lucca e Versilia nell’ambito della campagna The lands of Giacomo Puccini.