L'evento



I tre moschettieri: Aldo, Duccio e Luca

venerdì, 18 maggio 2018, 15:58

di annalisa ercolini

Con questa lezione abbiamo affrontato la cronaca nera e giudiziaria, a parlarne Luca Tronchetti, giornalista del quotidiano Il Tirreno, Aldo Grandi giornalista, scrittore e direttore del quotidiano La Gazzetta di Lucca e Duccio Casini, giornalista di nera e sport, dal 2016 in pensione.

Dimentichiamoci delle etichette, è stato un match a tre nel quale Duccio Casini, ha diretto con impeto e simpatia Luca Tronchetti e Aldo Grandi. Intanto, ha sottolineato come per la cronaca giudiziaria “un bel codice di procedura penale” sia fondamentale e senza andare troppo per il sottile ha affermato che bisogna apprendere questa materia in modo da porre domande adeguate senza cadere in gravi errori. Duccio ha strappato più volte la parola a un più sostenuto ma non meno determinato Tronchetti, per dichiarare che la redazione di un giornale è come “il pronto soccorso, devi affrontare ogni emergenza”.

Durante il dialogo, Tronchetti ha ribadito come “leoni da tastiera ce ne sono molti”, intendendo sottolineare news non attendibili passate dai social, laddove possibile il giornalista deve verificare la fonte analizzandola bene. In sostanza per scrivere di giudiziaria cosa occorre oltre al codice? Terminologia tecnica, linguaggio adeguato poiché interagisci con magistrati, giudici e avvocati ed è imprescindibile parlare con cognizione di causa e poi, studiare. La parola disarmante: studiare, in questo contesto è risolutiva. Dato che il settore richiede molto scrupolo, l’approfondimento e il tempo sono decisivi per articolare un pezzo. Lo stesso Grandi, a questo proposito, sempre senza troppi giri di parole, si è pronunciato in questo modo: “No, attacchi romanzati. No, pezzi romanzati. Incisività all’inglese. Nelle prime dieci righe dare la notizia.”

Invece, per la scrittura di un articolo di nera?

Anzitutto esporre i fatti in maniera essenziale e precisa. Evitare particolari da film thriller, pignoli ma mai superficiali, non sbilanciarsi. In questa tipologia di articoli, secondo Tronchetti, le notizie sono ingabbiate in schemi predefiniti.

Al di là, delle questioni meramente tecniche, i tre moschettieri cosa hanno trasmesso?

Chi ha un sogno nel cuore è forte: Aldo, Duccio e Luca pur arrivando da esperienze differenti hanno realizzato il loro sogno. Tre personalità diverse ma uniti nei loro intenti, uniti anche in questa lezione dove a ritmo si sono susseguiti, passandoti la parola perfino con aneddoti, senza per questo sminuire l’insegnamento anzi rendendolo più significativo.

L’argomento esposto in quest’evento, può essere racchiuso in 5 punti: 1. Lottare per raggiungere l’obiettivo. 2. Non risparmiarsi e non aver paura di buttarsi fra la gente per raccogliere le fonti. 3. Cultura personale variegata. 4. Attenzione all’uso del linguaggio, incatenato in alcune notizie. 5. Gioco di squadra anche fra colleghi.

Quest’ultimo punto inevitabile è comunque solo una prerogativa maschile?