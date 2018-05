L'evento



Il Giardino Segreto: un evento dedicato a Pia Pera nel calendario di Lucca Classica

venerdì, 4 maggio 2018, 16:57

Musica e non solo, negli appuntamenti di Lucca Classica Music Festival. La Fondazione Giuseppe Pera, infatti, insieme con il Comune di Lucca e l'Opera delle Mura, ha curato per domani, sabato 5 maggio, un appuntamento dedicato a Pia Pera, scrittrice, giornalista, traduttrice e figlia dell'illustre giuslavorista lucchese. Lorenza Zambon, drammaturga e "attrice giardiniera", porterà in scena lo spettacolo tratto da "Il giardino segreto", di Francesc Hodgson Burnett nella traduzione, raffinata e molto apprezzata, che Pia Pera fece per l'Editrice Salani. Uno spettacolo creato, quindi, da due artigiane del giardino e dell'arte, unite dal segno profondo e quasi profetico che la lettura infantile di questa storia meravigliosa ha lasciato nel loro ricordo.

L'appuntamento, arricchito dalle musiche di Giampiero Malfatto eseguite dal vivo dall'autore, è all'Orto Botanico, alle 16.30. L'evento è a ingresso gratuito. I tagliandi utili per la partecipazione possono essere ritirati alla biglietteria del Teatro del Giglio con orario 10.30-13 e 15-18.