Il giornalismo economico visto da Mariangela Pira

martedì, 15 maggio 2018, 11:09

Giornalista professionista, esperta di giornalismo economico, ha iniziato la sua carriera all’Ansa di New York, fino ad arrivare a Class CNBC, TGCOM24 ed da un mese alla redazione economica di SkyTG24.

Mariangela Pira ha affascinato il pubblico presente grazie ad un linguaggio semplice sui temi di politica economica internazionale e nazionale. E’ stata anche l’occasione per raccontare la sua giornata lavorativa presso la redazione di Sky, che inizia alle 4:30 la mattina e termina la sera verso le 19:00, con l’arduo compito di raccontare la giornata economica al grande pubblico.

“Questa nuova esperienza, – ha dichiarato Mariangela Pira – mi permette di rivolgermi al grande pubblico, con una nuova sfida ogni giorno, ovvero suscitare interesse per i temi economici. La ricetta è utilizzare un linguaggio semplice, legato alla vita quotidiana, spiegando le implicazioni che possono esserci, e in questo modo riesco parlare anche di temi economici importanti”.

Per la professione di giornalista oggi è fondamentale la conoscenza delle lingue, soprattutto l’inglese, perché le fonti di informazione migliori sono quelle anglosassoni, in particolare per le notizie internazionali, perché hanno persone sul campo che in tempo reale danno le notizie, e questo gli consente di fare informazione di qualità.

Se deve dare un consiglio a chi vuole intraprendere questa professione, oltre alla conoscenza delle lingue, a qualità come il rigore, l’accuratezza e l’adeguatezza del linguaggio al pubblico a cui ci si riferisce, è per lei importante “essere curiosi, perché se sei curioso riesci ad appassionarti a qualsiasi inchiesta che ti viene assegnata”.

Mariangela Pira ha concluso la sua lezione sull’importanza dell’informazione economica, e come questa possa sia di interesse anche a livello locale, ma purtroppo, a differenza del mondo anglosassone, in Italia questo argomento non è ancora tra quelli più importante nella scaletta delle redazioni delle testate giornalistiche.

Francesca Sargenti