Il primo compleanno di Emma

sabato, 12 maggio 2018, 11:31

"Disabilità e non autosufficienza per un presente di inclusione" è il tema centrale del convegno organizzato dalla Federazione pensionati FNP Cisl Toscana Nord - Anteas Lucca con le RLS, rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, di Castelnuovo Garfagnana, Piana di Lucca, Versilia Nord e Versilia Sud

venerdì, 11 maggio 2018, 14:29

La Gazzetta di Lucca fino ad ora ha presentato un ventaglio di grandi nomi della carta stampata e televisivi, giornalisti che hanno lavorato oppure lavorano in quotidiani prestigiosi, per questa lezione, il direttore Aldo Grandi, ha invitato un personaggio lucchese che, in questi tempi di confusione, ha saputo indicare con...

venerdì, 11 maggio 2018, 12:05

Marcello Petrozziello, giornalista specializzato in ufficio stampa, ha tenuto la sua lezione al corso di giornalismo, organizzato da La Gazzetta di Lucca, davanti ad una platea curiosa e interessata a scoprire chi è un addetto stampa per poter intraprendere questa nuova professione

giovedì, 10 maggio 2018, 23:00

Appuntamento come sempre alle 17 a Palazzo Bernardini per le lezioni di giornalismo della Gazzetta di Lucca. Questa volta sarà l'economia l'oggetto dell'incontro e ne parlerà una giornalista specializzata come Mariangela Pira

giovedì, 10 maggio 2018, 19:59

La scommessa, dopo tanti anni di oblio sul concittadino aeronauta che, nel settecento, volando in pallone ad idrogeno raggiunse strabilianti primati in Inghilterra, Spagna e Portogallo, è emersa nella conferenza che il Comune di Lucca a tenuto giorni fa a Palazzo Santini

giovedì, 10 maggio 2018, 14:07

L'appuntamento è domani alle 9, in Piazza Napoleone nella tensostruttura attrezzata: da lì il presidente del Centro Nazionale per il Volontariato Edoardo Patriarca con le autorità locali inaugurerà l'ottava edizione del Festival Italiano del Volontariato