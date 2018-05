L'evento



Il re degli addetti stampa a Lucca: Marcello Petrozziello

venerdì, 11 maggio 2018, 14:29

di annalisa ercolini

La Gazzetta di Lucca fino ad ora ha presentato un ventaglio di grandi nomi della carta stampata e televisivi, giornalisti che hanno lavorato oppure lavorano in quotidiani prestigiosi, per questa lezione, il direttore Aldo Grandi, ha invitato un personaggio lucchese che, in questi tempi di confusione, ha saputo indicare con passione una via possibile, di salvataggio al giornalista: l’addetto stampa.

Marcello Petrozziello, spogliandosi di ogni supponenza professionale, ha cercato di spiegare in modo chiaro, semplice i meccanismi dell’addetto stampa.

La prima dote che lo ha reso famoso è stata senz’altro essere in grado di scrivere perfetti comunicati stampa ai giornalisti, coniugato alla grande responsabilità nel fare da “spartitraffico” fra i flussi interni ed esterni di comunicazione. L’altro requisito imprescindibile è stata la conoscenza del mondo dell’informazione. Questioni pratiche ma affatto banali che nel panorama politico lo hanno reso talmente forte che si è guadagnato la nomea di portafortuna.

Bisogna conoscere i tempi, i ritmi, occuparsi di conferenze stampa, partecipare ad eventi collegati al settore, relazionare con i clienti, inoltre si deve saper lavorare a ritmi spesso frenetici, senza orari, ed avere una buona dialettica, oltre ad una buona penna.

L’addetto stampa è anche una fonte per i giornalisti, per cui è importante tessere dei rapporti amicali “di reciproca convenienza”. Il giornalista vuole una notizia affidabile e l’addetto stampa vuole dare un’informazione corretta dell’organizzazione per cui lavora.

Con anni di esperienza Petrozziello si è cucito addosso una nuova veste, docente a contratto e la sua versione 2.0 di addetto stampa si è sintetizzata in un’azienda di comunicazione.

Qualche tempo fa era giornalista e per questo ha spiegato che alcuni requisiti dell’addetto stampa sono tipici del giornalismo: curiosità, flessibilità mentale, capacità di comunicare: scrivere e parlare, capacità di frugare fra le notizie che riguardano il settore di cui ci si occupa, abilità nel coinvolgere le persone, accattivandosele.

L’abilità oratoria e quella di scrittura sono inevitabili, lo stesso Petrozziello ribadisce come essere bravissimi diventando indispensabili offre una possibilità per lavorare in questo campo.

Concludendo il mondo del lavoro è sempre più esigente. L’addetto stampa deve essere sempre in prima linea mai passivo, veloce senza diventare approssimativo, lo stress è il pane quotidiano. Una bella sfida da provare sicuramente e un domani chissà, potrebbe nascere un nuovo Re!