La bella giornalista che parla di economia

martedì, 15 maggio 2018, 14:12

di annalisa ercolini

In una giornata leggermente calda, la relatrice è una giovane donna, proviene da Dorgali in Sardegna e possiede una dizione italiana impeccabile, un vestito leggero che annuncia un’estate birichina, tacchi alti, capelli lunghi e lisci, pelle ambrata, semplicemente bella come una modella.

Questo potrebbe già bastare, invece Mariangela Pira è una giornalista, lavora a Sky TG 24 e disquisisce di economia con una naturalezza dettata da anni di dura pratica.

Pira ci ha orientati su un argomento nel modo più accessibile, chiaro e semplice possibile, cercando di non cadere mai alla banalità o alla semplificazione che uccide la ricchezza della complessità. Con voce pacata e armata di slide ha illustrato e spiegato terminologie come spread, la cripto valuta bitcoin e poi la differenza fra un obbligazione italiana e una tedesca, l’euro e le grandi aziende italiane quotate in dollari, il mercato falsato. L’oro, non più bene rifugio, la Svezia che potrebbe diventare il primo paese senza contanti.

Ha chiarito il suo lavoro al tg, partendo dalla rassegna stampa con i giornali stranieri e le fonti che permettono di confezionare in due minuti un servizio televisivo che parla in modo piacevole di economia: pochi numeri, voce bassa, informazione vera ed interessante perché alle 7.30 del mattino nessuno vuole ascoltare qualcosa di irritante. Una sorta di resoconto di base di tutto quanto serve conoscere dal punto di vista tecnico e metodologico per affrontare l’argomento con solide basi di partenza e una visione d’insieme. Dal suo esempio, ha suggerito come potremmo imbastire un articolo di economia qui a Lucca. Ci ha spronati a leggere, vedere documentari, informarsi, approfondire, consultare le fonti perché la contraddizione è dietro l’angolo, le informazioni potrebbero essere le stesse ma le risposte diversificate. L’economia è sempre interconnessa in altri àmbiti, pertanto è basilare rendere piacevole questo argomento.

In un’Italia dove le news fondamentali sono lo sport, la cronaca e tanto gossip, l’economia è all’ultimo posto, ebbene nel caso che non fossimo perfettamente preparati in questa materia, è possibile scrivere un buon articolo oppure rappresenta un ostacolo? Secondo Pira, il giornalista che non mastica questa materia il più delle volte ha un valore aggiunto: la curiosità, pone molte più domande rispetto a chi è del settore.

Si capisce come Mariangela Pira non sia giunta dal nulla in questo lavoro, non è figlia dei social, è preparata, ha viaggiato, probabilmente come gavetta percorrendo il giro del mondo in più di 80 giorni, ha il tono sereno dell’esperienza.

E’ un bell’esempio di donna in carriera. Giusto per chiarire, senza invidia, anzi con sincera ammirazione, Mariangela Pira è una di quelle donne che ti strappa un: “Brava, voglio essere come Lei”.