L'evento



La Gazzetta dello Sport e il giornalismo d'oggi spiegati da Luca Calamai

sabato, 5 maggio 2018, 14:41

di andrea salerno

Ha parlato di giornalismo sportivo con grande passione, infondendo coraggio e speranza a coloro i quali si apprestano a percorrere la tortuosa strada di questa affascinante professione. Ha raccontato, con il suo inconfondibile accento fiorentino, gli anni d'oro della stampa e come, grazie ad essa, abbia potuto girare il mondo e seguire i maggiori eventi sportivi. È stata, dunque, una lezione intensa quella del vice direttore della Gazzetta dello Sport, nonché apprezzato opinionista di Radio Sportiva, Luca Calamai, ospite de La Gazzetta di Lucca.

Il relatore ha brevemente narrato gli albori della sua carriera, iniziata negli anni settanta, grazie al padre, anch'egli ex giornalista della Rosea. Ha lasciato trasparire tutto l'amore per la professione e la nostalgia dei tempi passati, spiegando come siano cambiate radicalmente le cose da allora. Infatti, se all'epoca si riusciva ad entrare in un giornale, dopo un periodo più o meno lungo di praticantato, c'era la certezza di fare carriera e di consolidare la propria posizione. Inoltre, stando quotidianamente a contatto con i professionisti nella redazione, era possibile apprendere il mestiere da loro. Questo garantiva, ai nuovi arrivati, una costante opera di miglioramento delle capacità, che portava a diventare giornalisti seri e di qualità.

Oggigiorno, viceversa, a causa della quasi totale scomparsa del lavoro di redazione e delle numerosissime testate online, il praticante si trova subito catapultato in un mondo frenetico in cui deve contare soltanto sulle propria abilità da autodidatta, cercando di dimostrare autorevolezza e talento.

Successivamente, Calamai, è passato a spiegare come il giornalismo, in particolar modo agli alti livelli, sia diventato un management. Per fare un esempio, alcuni degli ultimi direttori della Gazzetta dello Sport non avevano nessun trascorso da cronista sportivo, ma erano degli abili manager, aventi l'obiettivo di garantire al giornale i maggiori introiti pubblicitari possibili. Oltre a ciò, ha spiegato che i giornalisti, oggi, tendono a crearsi un personaggio spendibile nelle TV, dov'è più facile diventare famosi. Proprio nelle grandi televisioni, è rintracciabile una delle maggiori cause della crisi della carta stampata, visto che, in esse, ogni evento viene commentato e sviscerato in tempo reale.

Date queste premesse, è lampante capire come la professione sia mutata nel tempo. Calamai, difatti, ha messo in guardia gli aspiranti giornalisti, dicendo che si tratta, oggi più che mai, di un mestiere feroce che, spesso, non garantisce stabilità. È, pertanto, indispensabile avere passione e fare dei sacrifici per raggiungere degli obiettivi. Però, è importante anche darsi una scadenza, superata la quale bisogna essere onesti con noi stessi e lasciar perdere. Parole sincere, dal sapore quasi paterno che, pur instillando speranza, fungono da monito a mantenere sempre il contatto con la realtà.

Per concludere, l'ospite ha spiegato come il futuro sia nei grandi e nei piccoli giornali, poiché, gli effetti della crisi si sono ripercossi, in maniera maggiore, sui quotidiani di media grandezza. Si è poi complimentato col direttore Aldo Grandi per la possibilità offerta agli aspiranti cronisti, sottolineando come, questo tipo di iniziative, siano sempre più rare.