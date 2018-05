La pasticceria Pinelli in onda su Rete 4

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 16 maggio 2018, 19:04

I Musei nazionali di Lucca, Villa Guinigi e Palazzo Mansi, sabato 19 maggio aderiscono all’iniziativa promossa dal Ministero dedicata alla Festa dei Musei, che coincide anche con la Notte europea dei Musei, e per l’occasione verrà prolungato l’orario di apertura dalle 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22) al...

mercoledì, 16 maggio 2018, 17:34

I temi quest'anno erano due. Il primo riguardava l'artigianato come antidoto ai pericoli del cyber bullismo e del bullismo in generale in quanto abituare la mente alla concentrazione ed alla creatività propri del lavoro artigianale, orientare le mani verso l'arte della creazione e della costruzione può essere una via importante...

mercoledì, 16 maggio 2018, 15:31

Quadri di Antonio Possenti in esposizione, proiezione di filmati, presentazione di una borsa di studio universitaria: questo e molto altro ancora in un’unica serata, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare i 125 anni della Croce Verde a Lucca.

martedì, 15 maggio 2018, 17:20

Tutto il meglio di Lucca e provincia è mobilitato per l'arrivo della 1000 Miglia, la Freccia rossa, che venerdì 18 maggio tornerà, dopo tre anni di assenza, sul nostro territorio

martedì, 15 maggio 2018, 14:12

Mariangela Pira è originaria di Dorgali in Sardegna, è una giornalista, lavora a Sky TG 24 e disquisisce di economia con una naturalezza dettata da anni di dura pratica

martedì, 15 maggio 2018, 14:00

Si festeggia venerdì 18 maggio alle ore 18 con un simpatico aperitivo al Campo Coni di Lucca il primo compleanno dell'innovativo progetto "Donne in pista" promosso dall'unità multidisciplinare di Senologia di Lucca in collaborazione con l'Asd Atletica Virtus Cassa di Risparmio Lucca