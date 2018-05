La poesia Sicilia di Maurizio Incerpi è stata premiata dalla Accademia Culturale Zanclea

Altri articoli in L'evento

venerdì, 18 maggio 2018, 19:42

Ilaria Del Bianco, Presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo e dell’UNAIE, è in questi giorni divenuta componente, su nomina governativa, del consiglio generale degli Italiani all’Estero (CGIE)

venerdì, 18 maggio 2018, 19:39

Sono state 450 le vetture d'epoca (anticipate dalle 150 supercar del Ferrari e Mercedes Tribute) che hanno attraversato il centro, dando luogo a una festa cittadina che ha coinvolto lucchesi e turisti

venerdì, 18 maggio 2018, 15:58

Con questa lezione abbiamo affrontato la cronaca nera e giudiziaria, a parlarne Luca Tronchetti, giornalista del quotidiano Il Tirreno, Aldo Grandi giornalista, scrittore e direttore del quotidiano La Gazzetta di Lucca e Duccio Casini, giornalista di nera e sport, dal 2016 in pensione

venerdì, 18 maggio 2018, 15:48

Torna il tradizionale appuntamento di primavera con la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 27 maggio A.D.S.I Toscana aprirà cento cortili e giardini di dimore, castelli, ville a migliaia di visitatori e turisti italiani e stranieri

venerdì, 18 maggio 2018, 15:46

Ha preso il via la terza edizione di Lucca Art Fair, la fiera d'arte moderna e contemporanea in scena al Polo Fiere di Lucca che fino a domenica mette in mostra centinaia di autori e di opere d'arte provenienti da tutto il mondo, per essere ammirate e acquistate, grazie a...

venerdì, 18 maggio 2018, 10:38

Arriva anche negli Usa la nuova frontiera delle consegne a domicilio. Anche se, dopo l’accordo siglato dal colosso californiano Amazon e il costruttore di auto svedese Volvo, forse “domicilio” non è più il termine adatto. La consegna, infatti, si fa in auto