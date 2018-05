L'evento



L'ispettore Felicino al Salone Internazionale del Libro di Torino

giovedì, 10 maggio 2018, 11:44

C'è anche un po' di Lucca al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 10 al 14 maggio. L'ingegnere e scrittore Pasquale Sgro porta infatti nel capoluogo piemontese i suoi libri con protagonista l'ispettore Felicino, tra cui due volumi a fumetti dedicati al tema della sicurezza sul lavoro.

A Torino Sgro presenta il libro giallo "Corpo morto a paratia" (Mauro Pagliai Editore) e sta pubblicizzando il secondo volume con protagonista l'ispettore Felicino, dal titolo "Nessun dorma fuori", che dovrebbe uscire a giugno. Inoltre, Sgro porta al Salone anche il suo progetto a fumetti sul tema della sicurezza del lavoro, con due volumi disegnati da Riccardo Pieruccini. "Queste storie sono indirizzate ai lavoratori e agli studenti – ha affermato Sgro – e parlano della sicurezza dei luoghi di lavoro, in generale". Le strisce spiegano in maniera semplice i comportamenti da tenere durante le situazioni di rischio. "È uno strumento formativo per approcciare le persone che non hanno esperienza in questo settore a questa materia così difficile e così complicata" ha spiegato l'autore. Pasquale Sgro conosce invece bene queste tematiche, perché se ne occupa per lavoro.

Il primo dei due volumi a fumetti si può scaricare gratuitamente dal sito dello Studio Sgro https://www.grupposgro.it/. Il secondo volume è invece in vendita edito dalla Maria Pacini Fazzi Editore.

Eliseo Biancalana