Luca Calamai, un lungo viaggio attraverso lo sport

lunedì, 7 maggio 2018, 20:10

Velocità e serietà. La notizia deve essere tempestiva e seriamente verificata, cose non sempre compatibili. Inondati come siamo da cinguettii ed esternazioni social urge una scelta. Certo è che la serietà alla lunga paga.

Anche con Luca Calamai, vicedirettore della Gazzetta dello Sport protagonista della ultima lezione della Gazzetta di Lucca, il volume delle voci della rete è stato argomento di controversa discussione. Calamai ci ha guidatii da esperto nocchiero attraverso la evoluzione della stampa negli ultimi 30 anni, ricordandoci continuamente che la rete non è solo una insidia ma anche una grande opportunità. Si ritiene fortunato per aver vissuto gli anni ruggenti della stampa cosa che insieme ad un costante impegno, non privo di rinunce, gli ha permesso di assistere a tutti i più importanti eventi sportivi i in tutto il mondo e di avere un ottimo trattamento economico.

Ben diverso da quello delle nuove leve che con una crisi strisciante vivono i tagli e le economie richiesti dal momento. Ha raccontato con entusiasmo gli inizi nella redazione di Paese Sera un vivace quotidiano romano che aveva un discreto successo e dove dei colleghi più esperti lo hanno spesso aiutato con pazienza e professionalità cosa che succede oggi più raramente, quindi il lavoro all'Occhio di Maurizio Costanzo. Giunge infine alla Gazzetta che con il Corriere e Repubblica è leader nel settore.

Ride raccontando come la popolarità presso il grande pubblico gli è data dalle apparizioni in televisione o in radio e meno dai molti anni al quotidiano cosa che succede anche ai suoi colleghi pur bravissimi. L'autorevolezza è comunque sempre figlia della serietà. Gli si sono illuminati gli occhi ringraziando suo padre che così bene lo ha introdotto al mestiere. Sentendosi comunque un poco privilegiato ci tiene a condividere la sua esperienza specialmente con i giovani.

Ricorda la necessità di una buona intrapendenza che può dare frutti inaspettati e cita il grande successo dei giovani di Radio Sportiva e quello di giovani colleghi che per originalità e capacità si sono imposti, con ottimi riscontri di paga e di pubblico, anche nel difficile contesto odierno.

Dice che il baccano dei social un po’ lo infastidisce e consiglia prudenza. Ha riservato parole di amore, come quelle dedicate ad una bella donna, per la sua Firenze e per la Fiorentina inquadrandone le peculiarità. Qualche dubbio sul futuro del calcio dove troppi spericolati finanzieri scorrazzano poco controllati inquinandone l'mmagine.

Roberto Belluomini