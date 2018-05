Luca Tronchetti, giornalista a una dimensione

Altri articoli in L'evento

Per una settimana, dal 7 al 12 maggio, in occasione del progetto Buy Tuscany on the Road - Versilia sei giornaliste provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Spagna e Francia hanno visitato il nostro territorio alla scoperta dei luoghi significativi della vita e delle opere di Giacomo Puccini

Alle lezioni di giornalismo de La Gazzetta di Lucca è intervenuta Mariangela Pira, giornalista esperta di economia, da poco approdata a Sky tg 24

"Una forbice che si allarga sempre di più, tra quanto è forte il bisogno di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti e quanto effettivamente sfuggono le risposte nei servizi pubblici, sempre meno utilizzati". La denuncia, per voce del segretario generale Cisl Toscana Nord, Massimo Bani, è arrivata stamani nel...

35 anni d'attività per un negozio non sono pochi e meritano di essere festeggiati come si deve. Il negozio Nicla, o meglio i titolari Franco e Nicla Lovi, hanno deciso di rendere omaggio al proprio lavoro regalando una sfilata e un cocktail a tutti i partecipanti al Caffè delle Mura

Cosa succederebbe se una persona non vedente si facesse guida all’esplorazione per altri che vedono benissimo con gli occhi? È l’esperienza che la cooperativa Le Macchine Celibi e l’associazione UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca, propone a tutti sabato 19 maggio alle 17 nell’Orto Botanico di...

Torna a Lucca, dopo 4 anni di assenza, come nelle passate edizioni organizzata dall'Associazione ANPANA LUCCA, con il contributo del Comune di Lucca e in collaborazione con il CESVOT (Centro Servizio Volontariato della Toscana), la Sesta edizione della "Giornata del Microchip - Campagna di lotta al randagismo"