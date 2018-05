L'evento



Marcello Petrozziello, il “guru” degli uffici stampa

venerdì, 11 maggio 2018, 12:05

Marcello Petrozziello, giornalista specializzato in ufficio stampa, ha tenuto la sua lezione al corso di giornalismo, organizzato da La Gazzetta di Lucca, davanti ad una platea curiosa e interessata a scoprire chi è un addetto stampa per poter intraprendere questa nuova professione.

Oggi, infatti le prospettive per chi vuole fare il giornalismo sono cambiate rispetto al passato, si deve guardare oltre al classico mestiere di cronista, cogliere le nuove opportunità tra le quali spicca il mondo degli uffici stampa, che oggi può offrire notevoli possibilità di offerte di lavoro, perché la comunicazione è diventata fondamentale e tutti hanno bisogno di comunicare dall’impresa, al politico, all’artista.

Marcello Petrozziello ha raccontato ai giovani aspiranti giornalisti la sua “gavetta” di addetto stampa al fianco di Valdo Spini, che gli ha dato la possibilità di iniziare la sua esperienza presso la Camera di Commercio di Lucca, agli inizi degli anni novanta, quando a Lucca c’era solo un altro ufficio stampa, quello del Comune di Lucca diretto dal dott. Massimo Di Grazia. Grazie all’incarico presso la Camera di Commercio di Lucca, durato 24 anni, è riuscito a valorizzare l’informazione economica locale, tema importante non solo per l’opinione pubblica, ma anche per il mondo imprenditoriale: il contesto economico del proprio territorio aiuta ad interpretare la realtà locale, i suoi cambiamenti e i fenomeni emergenti, oltre a rappresentare uno strumento utile per orientare i processi decisionali a favore dello sviluppo dei territori stessi e delle imprese non solo in termini di espansione, ma anche di fatturato. Per l’azienda è ulteriormente importante fare e conoscere la comunicazione economica perché grazie ad essa può riscire a creare un legame con il territorio, facendosi conoscere ed apprezzare.

“Posso dire che ho fatto da apripista – ha dichiarato Marcello Petrozziello - e da allora, nella mia carriera, ho anche seguito, proposto, fatto da tutor a diversi colleghi che sono riusciti a trovare la loro strada ed oggi sono affermati responsabili di uffici stampa, cito solo a titolo esemplificativo Lucio Gallo, Anna Benedetto, Maria Panattoni.”

Il lavoro di addetto stampa negli anni si è molto evoluto, ed oggi è una professione che si occupa di comunicazione a 360 gradi: non basta scrivere i comunicati stampa da inviare alle redazioni, ma si deve essere anche dei gosth writer, si devono elaborare strategie pubblicitarie, fare attività di media relation, gestire il sito web e i social networks, occuparsi dell’immagine e della grafica.

“Fondamentale per diventare un “bravo” addetto stampa – ha concluso Marcello Petrozziello - è scrivere bene, e quindi leggere “bene”, tenersi aggiornato su cosa accade intorno al contesto in cui lavoriamo, oltre a conoscere le nuove tecnologie, solo così si riesce a confezionare bene la notizia”.

Oggi pomeriggio alle 17:00 un’altro appuntamento con il Corso di Giornalismo delle Gazzette con Mariangela Pira, che affronterà il tema dell’economia.

Francesca Sargenti