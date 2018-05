L'evento : lezioni di giornalismo



Marcello Petrozziello spiega come si diventa addetti stampa

lunedì, 7 maggio 2018, 17:12

Martedì 8 maggio alle 17 a Palazzo Bernardini appuntamento con Marcello Petrozziello, giornalista e con una lunga esperienza professionale sia come giornalista sia come addetto stampa e responsabile di agenzia di comunicazione.

Marcello Petrozziello è nato a Napoli nel 1955, è cresciuto fra Trieste e Lucca.

Si è avvicinato al giornalismo all’età di 20 anni e, dopo una lunga esperienza presso quotidiani e periodici locali e nazionali (Avvenire, La Nazione, Paese Sera, Oggi, ecc.), ha conseguito il Master Nazionale per Giornalisti degli uffici stampa, promosso dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana

Fondatore dell’agenzia di stampa Clip Comunicare, da 16 anni è responsabile della Comunicazione e delle Relazioni esterne della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Complessivamente, ha al suo attivo 43 anni di professione: sceneggiatore per Radio Uno Rai negli anni Ottanta (“Obiettivo Europa”), ha trascorso 24 anni come responsabile della comunicazione della Camera di Commercio di Lucca, 10 anni nello stesso ruolo presso la Provincia di Lucca, 15 anni come consulente del Banco Popolare e, oggi, del Banco BPM, terzo gruppo bancario in Italia. Consulente per la Comunicazione di Wolters Kluwer CCH Tagetik, multinazionale olandese leader nel campo della fornitura di software e servizi di Corporate Performance Management, è Professore a contratto di vari Master universitari, fra cui il prestigioso Master in Comunicazione Pubblica e Politica dell'università di Pisa, diretto dal filosofo Adriano Fabris.